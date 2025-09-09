La terza giornata del campionato di Serie C (girone C) era caratterizzata, indubbiamente, dal derby calabrese tra Crotone e Cosenza. Allo stadio Ezio Scida, casa dei pitagorici, la sfida termina con uno scialbo 0-0 che, da una parte, rinvia ancora una volta la prima vittoria stagionale dei rossoblù e, dall’altra, rallenta la corsa del Crotone verso la parte alta della classifica. Numerosi sono stati comunque gli spunti emersi dal match. Di questo, e di altro, se ne è parlato durante la puntata di 11 in Campo, format di LaC TV condotto da Maurizio Insardà, in onda ogni lunedì sul canale 11 del digitale terrestre.

Le parole di Mazzocchi

Tra gli ospiti della puntata c’era Simone Mazzocchi, attaccante ventisettenne del Cosenza, che ha iniziato la sua analisi parlando della sua conoscenza con il direttore sportivo Ursino, presente in studio: «Credo che ognuno faccia il proprio percorso. Io sono a Cosenza da tre anni e, in questo caso, mi fa piacere ritrovare il direttore Ursino. Purtroppo abbiamo lavorato insieme per poco tempo, ma sono sicuro che la sua esperienza dello scorso anno ci sarebbe stata utile».

I Lupi rossoblù sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato per avviare al meglio il proprio percorso stagionale: «La scorsa stagione – continua il centravanti – è stata difficilissima e culminata con la retrocessione; inoltre, per come si sono sviluppate le cose, le difficoltà si sono amplificate. Abbiamo attraversato un’estate turbolenta e adesso stiamo cercando di rimetterci in carreggiata».

Sull’inizio della stagione: «L’avvio è stato un po’ complicato, ma il nostro obiettivo è scendere in campo e cercare sempre il risultato. È proprio questo che ci manca, ma credo che un risultato positivo possa sbloccarci e portare aria nuova alla squadra. Inoltre, i tifosi vivono questi colori in maniera viscerale».

Il lavoro di Buscè

Un Cosenza in rodaggio, ma interamente agli ordini del nuovo tecnico Buscè, che sta cercando di imprimere la propria impronta al gruppo: «La squadra sta seguendo un’unica strada – prosegue Mazzocchi – e procede sullo stesso binario. Buscè sta lavorando e adesso dobbiamo solo cercare di colmare difetti e difficoltà nel minor tempo possibile, perché il campionato va avanti e non aspetta, con il mercato ormai chiuso da tempo. Alla fine contano sempre i risultati, c’è poco da fare». Domenica prossima il Cosenza ospiterà il Catania.