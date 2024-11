Il Cosenza ha mostrato una buona solidità difensiva nelle prime due partite casalinghe, mantenendo inviolata la porte contro squadre di alto livello come Cremonese e Spezia. Tuttavia, i lupi hanno avuto difficoltà a mantenere la stessa resistenza nelle partite successive, subendo gol contro avversari come Mantova, Palermo, Sampdoria, Sassuolo e Bari. Dalla 4^ giornata in poi però, il Cosenza ha invece preso sempre gol.

Micai alla ricerca di un nuovo clean sheet

Palermo, Sampdoria, Sassuolo e Bari sono sempre riuscite a segnare un gol al Cosenza. Certo, il valore dell’avversario è importante ed il dato dei gol presi dal Cosenza è uno dei migliori del campionato, meglio dei silani solo Palermo e Catanzaro. Per fare un esempio il Pisa capolista ha incassato più reti dei rossoblù, 8 contro 7. Ma in virtù di tante situazioni, penalizzazione in primis, il percorso del Cosenza dev’essere quest’anno perfetto. Ed è proprio per questo che contro il Sudtirol è necessario ripartire in primis dalla difesa e regalare ad Alessandro Micai un nuovo clean sheet.