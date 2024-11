Dopo il pareggio per 1-1 tra Cosenza e Modena, l’allenatore dei rossoblù, Massimiliano Alvini, si è presentato in sala stampa con toni equilibrati.

Alvini ha analizzato la gara, mostrando apprezzamento per l’atteggiamento mostrato nel corso del match dai suoi giocatori: «Dal punto di vista della prestazione c’è poco da dire. Per lunghi tratti, per come siamo stati in campo e per l’idea che la squadra ha messo in campo, si può dire che non c’è stata partita. Le situazioni le abbiamo create solo noi. Alla squadra non devo dire niente se non bravi ai ragazzi. Abbiamo avuto oltre il 70% di possesso di palla contro una squadra forte, e onestamente mi spiace non aver portato a casa i 3 punti».

Nonostante il rammarico per un risultato che poteva essere più favorevole, il tecnico ha voluto ribadire che il focus rimane sul processo di crescita del gruppo: «Io non sono qui a vedere il risultato ma il percorso di crescita, il viaggio positivo che questi ragazzi stanno facendo».

Il Cosenza, secondo Alvini, ha mostrato una chiara supremazia per lunghi tratti della partita, ma ha anche concesso delle occasioni agli avversari a causa di errori che il tecnico attribuisce alla fase di maturazione del gruppo: «Sicuramente abbiamo concesso occasioni al Modena, ma le abbiamo concesse a causa di nostri errori, dovuti a un percorso di crescita dei miei ragazzi».

Il tecnico ha spiegato anche le scelte effettuate durante il match, inclusa la sostituzione forzata di Strizzolo per un problema fisico e il cambio tattico che ha portato all’ingresso di Ciervo. «Abbiamo cercato di cambiare qualcosa nel secondo tempo – ha affermato Alvini - , ma la sostituzione di Strizzolo è obbligata, perché c’è un problema fisico. Con Ciervo, invece, ho voluto cambiare dal punto di vista tattico».

Il tecnico rossoblù non dimentica la realtà della squadra e gli obiettivi stagionali, evidenziando la differenza di prospettive tra Cosenza e Modena: «Abbiamo pareggiato contro una squadra che lotta per andare ai play off. Non dimentichiamo che noi, invece, corriamo per la salvezza. Raggiungere la salvezza in questo campionato è un’impresa sportiva».