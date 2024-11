La squadra rossoblù perde qualche occasione ma riesce a chiudere in pareggio nel finale di partita incassando un punto importante che la porta a quota 15 in classifica

Un punto importante, con qualche rimpianto ma con la certezza che questa squadra non muore mai. Cosenza-Modena finisce 1-1, i Lupi recriminano per la sfortuna ma si trovano a salire a quota 15 in classifica grazie al gol di Mazzocchi che, al 10' dal novantesimo trova il pareggio. Sfortuna in un paio di occasioni, ma i Lupi si confermano osso duro per tutti.

Cosenza-Modena, le scelte dei tecnici

Alvini sceglie il 3-4-1-2 con Martino e Strizzolo al posto degli indisponibili Venturi e Zilli. Ricci gioca sull'out di sinistra, Ricciardi a destra. Florenzi fa il trequartista. Dall'altra parte Mandelli punta sugli ex Caso e Di Pardo, mentre Gliozzi si accomoda in panchina con Defrel a fare da riferimento centrale. All'entrata in campo delle squadre, la Curva Nord srotola una coreografia piena di bandiere della Palestina con uno striscione con scritto "Free Palestine".

Partono meglio i Lupi che al 7' con Strizzolo sfiorano il gol, ma la girata del centravanti si stampa sul palo. Il pallino del gioco è sempre in mano dei rossoblù, col Modena costretto a ricusare e a subire. Al 12' Mazzocchi, servito da Florenzi, cerca il tiro da fuori ma Gagno respinge. Sul pallone seguente un filtrante manda in porta Caso, ma Martino è bravissimo a fermarlo in area senza fallo. Lupi sempre in avanti con diversi tentativi da fuori, sia da Ricci sia da Ricciardi, ma con esito negativo. Il Modena colpisce in contropiede e al 21' sfiora il vantaggio con Defrel, provvidenziale Caporale che devia sul fondo il pallone.

Dormita difensiva e Modena avanti

Si tratta però solo del preludio al vantaggio ospite che arriva al 23'. A siglarlo è Cotali, lasciato colpevolmente solo al centro dell'area dopo una buona discesa sulla sinistra di Caso che mette in mezzo l'assist. Il Cosenza reagisce rabbioso e ci prova con Florenzi che si mette in proprio, ma il suo tentativo dal limite non trova fortuna. Il Cosenza cerca sempre di manovrare, ma negli appoggi semplici perde palloni sanguinosi come avviene a Caporale al 32'. L'errore libera la strada a Caso che a giro, dal limite, spedisce fuori. Sono comunque i rossoblù ad avere le occasioni migliori, con Florenzi in particolare che ci prova dal limite trovando la risposta di Gagno. Al 42' Mazzocchi trova lo spazio giusto su filtrante di Florenzi e prova a servire Strizzolo che è in ritardo sul pallone. Al primo di recupero Defrel può appoggiare a porta vuota il gol dello 0-2 ma spara clamorosamente fuori e il primo tempo di Cosenza-Modena si chiude 0-1.

Subito dentro Ciervo e Rizzo Pinna

La ripresa di Cosenza-Modena si apre con un doppio cambio fra le fila dei Lupi, che inseriscono Ciervo e Rizzo Pinna al posto di Ricci e Strizzolo. Dopo pochi secondi è Charlys a cercare la conclusione, Gagno è strepitoso e manda in angolo. Il Cosenza è la squadra col pallino del gioco e Ricciardi al 5' sfiora il pari, palla fuori di poco. Il Modena riparte ma trova anche la fortuna dalla sua quando Dalle Mura si ritrova il pallone sul tacco e non riesce a stopparlo. Caso manda Defrel a tu per tu con Micai ma l'ex Roma spara in bocca al portiere dei Lupi. Sul prosieguo dell'azione Mazzocchi sarebbe in porta, ma l'arbitro vede Caso per terra e ferma il gioco fra le proteste dei Lupi. Al 13' la potenziale svolta del match: palla a due fra Defrel e Kouan, l'attaccante del Modena arriva lungo ed entra malissimo sul centrocampista dei Lupi. Rosso diretto e Modena in dieci. Alvini gioca la carta Fumagalli e toglie Charlys. Al 22' un intervento al limite su Florenzi ferma il cuore dello stadio, ma è solo punizione dal limite che Rizzo Pinna calcia sulla barriera.

Mazzocchi la riprende

Le occasioni fioccano soprattutto da palla inattiva, come sul quinto calcio d'angolo del match quando Florenzi raccoglie una corta respinta e calcia in porta sfiorando il palo. A dieci dalla fine arriva il meritato pareggio per i rossoblù con Mazzocchi, che in sforbiciata impatta il risultato e riporta il pallone a centrocampo. Gli uomini di Alvini attaccano a testa bassa e ci provano con Sankoh di testa, palla alta. Il Modena ha un'occasione clamorosa ma la sbaglia, dall'altra parte il Cosenza continua a spingere ma non trova la conclusione. Sull'ultima chance Kouan cerca il corridoio per Florenzi ma non trova le misure giuste. Dopo 5 minuti più uno di recupero, al "Marulla" termina 1-1.