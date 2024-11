Al Marulla arriva l'ex tecnico Pierpaolo Bisoli che non vuole fare sconti. I Lupi hanno però un Forte in più che spinge per strappare una maglia da titolare. Il trainer dei rossoblù: «Provati più moduli»

«Cancellare le ultime due prestazioni e pensare soltanto al Sudtirol. Abbiamo un’anima e delle certezze, ma dobbiamo cercare di migliorare sotto alcuni aspetti». È questo il diktat di Fabio Caserta in vista del match di domani pomeriggio al Marulla. I Lupi hanno approfittato della sosta di campionato per integrare al meglio Francesco Forte nello spogliatoio. Il centravanti, arrivato dall’Ascoli nell’ultimo giorno di mercato, ha scontato tre giornate di squalifica dovute ad un cartellino rosso rimediato proprio in casa dei rossoblù alla prima giornata.

«Non darò un vantaggio agli avversari annunciando un componente della formazione – ha spiegato il trainer dei Lupi -. Posso dire che si è allenato bene e che deciderò alla fine se impiegarlo dall’inizio o meno. Anzi, tutta la squadra ha sostenuto ottime sessioni di allenamento. Sono molto soddisfatto di ciò».

Se l’attaccante spera in una maglia da titolare, lo fa anche Fontanarosa, tornato giovedì in gruppo dopo aver risposto alla convocazione della Nazionale italiana Under 19. Sgarbi è squalificato e si gioca una maglia con Venturi di fianco a Meroni. Sulle corsie laterali spazio a Rispoli e D’Orazio, intoccabile Micai tra i pali. «Abbiamo provato anche altri sistemi di gioco – ha aggiunto il tecnico -. Questa è una squadra con dei valori importanti ed è fatta da gente che suda. Da gente che lotta palla su palla».

In avanti c’è l’imbarazzo della scelta

A centrocampo Zuccon e Calò al momento non possono essere insidiati da Viviani, mentre sulla composizione dell’attacco c’è un bel punto interrogativo. «Mazzocchi è rientrato da poco in gruppo - ha detto Caserta - ma è disponibile così come Florenzi che ha voglia di tornare protagonista». Entrambi si accomoderanno in panchina, allora non è un’eresia ipotizzare Tutino largo a sinistra con Voca e Marras a completare la trequarti dietro Forte. Canotto freme per far parte della contesa dal primo minuto, ma anche le prestazioni di Arioli sono state positive.

Fabio Caserta ha quindi l’imbarazzo della scelta, ma dopo due sconfitte consecutive, il Cosenza deve battere il Sudtirol. A proposito dell’ex allenatore, oggi pomeriggio ha speso parole al miele verso la sua vecchia compagine. «Conosco bene l’ambiente e conservo ricordi indelebili, quest’anno ha allestito una rosa importante - ha evidenziato -. Noi l’affrontiamo con rispetto e con la consapevolezza di avere i nostri valori che cercheremo di mettere in campo, come nelle prime tre partite».