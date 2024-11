Buona prestazione per la squadra di Alvini che chiude in vantaggio la prima frazione grazie alla rete del centrocampista. Nella ripresa i campani trovano il gol del pareggio dagli undici metri con lo specialista granata

Era una partita che il Cosenza avrebbe dovuto condurre in porto e i presupposti si erano creati nel primo tempo con una prodezza di Florenzi. Nella ripresa, invece, un’ingenuità difensiva ha consegnato alla Salernitana un punto che tutto sommato ha meritato. Il “derby d’altri tempi” disputato al Marulla dinanzi a due rumorosissime tifoserie, ha permesso ad entrambe le compagini di muovere la classifica, anche se la vittoria del Cittadella a Palermo ha complicato le cose nei bassifondi.

Cosenza attento e concreto alla prima occasione

Alvini punta sul 3-4-1-2 con Florenzi alle spalle della coppia Fumagalli-Strizzolo. A centrocampo piena conferma per Ricciardi, Charlys, Kouan e Ricci. Martuscello invece recupera in extremis Sepe e lo schiera tra i pali protetto da una linea a quattro. Soriano agisce da mezzala, il tridente è formato da Verde, Wlodarczyk e Dalmonte.

Il Var interviene subito (6’) per strozzare l’urlo in gola a Strizzolo dopo che Ricciardi lo aveva lanciato a rete: offside. La prima mezzora è senza spunti degni di nota, con le due difese che prevalgano sulle polveri bagnate degli attacchi avversari. Il cronista sul taccuino appunta la prima occasione degna di nota al 33’. Stojanovic lancia lungo per Soriano che prova il pallonetto su Micai: la mira non è quella di un tempo.

È tuttavia un segnale da non trascurare e puntale arriva il vantaggio del Cosenza. Dalle Mura recupera un pallone nella propria area e, con la testa alta, marcia fino a centrocampo appoggiando su Strizzolo. La verticalizzazione per Florenzi è perfetta, così come il destro del golden boy rossoblù: una botta terrificante che si insacca sotto la traversa per l’1-0.

Ingenuità di Martino, pari Salernitana

Nella ripresa Alvini sostituisce Strizzolo e Ricci, ammonito, per inserire Mazzocchi e D’Orazio. Quest’ultimo arriva sul secondo palo raccogliendo un cross di Ricciardi e per poco non raddoppia. Al 17’ Charlys perde un contrasto a centrocampo, l’azione si sviluppa rapidamente e in area di rigore Martino falcia Wlodarczyk: rigore. Dagli undici metri Verde spiazza Micai e riporta sui binari della parità la contesa, sebbene dopo qualche secondo Ricciardi sfiori la traversa. Per gli ospiti è ancora Verde a rendersi pericoloso dalla distanza, mentre Mazzocchi non incorna con la dovuta forza su un piazzato scodellato in mezzo dalla mediana. Nessun altro brivido fino al triplice fischio, ma il pari rende felice più i granata che i padroni di casa.

Il tabellino

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Martino, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi (33′ st Sankoh), Charlys (42′ st Rizzo Pinna), Kouan, Ricci (1′ st D’Orazio); Florenzi; Strizzolo (1′ st Mazzocchi), Fumagalli (27′ st Ciervo). A disp: Vettorel, Baldi, Cimino, Venturi, Mauri, Zilli, Hristov, Begheldo. All.Alvini

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Jaroszynski (13′ st Njoh); Hrustic, Amatucci (27′ Maggiore), Soriano (34′ st Ruggeri); Verde (33′ st Kallon), Wlodarczyk, Dalmonte (13′ st Braaf). A disp: Corriere, Salvati, Bronn, Gentile, Velthuis, Hrustic, Sfait, Simy, Torregrossa. All: Martusciello

ARBITRO: Aureliano di Bologna

MARCATORI: 37′ pt Florenzi (C), 19′ st Verde (S, rig.)

NOTE: Spettatori circa 8mila con 800 tifosi della Salernitana. Espulsi: -. Ammoniti: Ricci (C), Stojanovic (S), Martino (C), Kouan (C), Wlodarczyk (S), Braaf (S). Angoli: 3-3. Recupero: 1′ pt – 4′ st