Niente intoppi e tutto come previsto da Cosenza Channel fin dal 26 gennaio, quando fu accostato il nome del terzino del Vicenza alla compagine di Roberto Occhiuzzi. I due club hanno comunicato l'ufficialità dell'operazione dopo aver ricevuto la benedizione della Juventus, club che ne detiene il cartellino.

Scelto dopo il no di Casasola

Di Pardo è stata un'idea nata dopo che il Cosenza ha visto sfumare il ritorno in Calabria di Tiago Casasola. Il calciatore argentino infatti, dopo aver dato un'ampia disponibilità a vestire di nuovo il rossoblù, ha invece scelto di andare alla Cremonese. Da qui l'idea di virare su Di Pardo, un calciatore che nella prima parte di stagione con la maglia del Vicenza, ha quasi sempre trovato una maglia da titolare sia come esterno basso che come esterno alto, sempre sull'out di destra.

Domani già in campo a Cittadella

I Lupi avevano fretta di chiudere. Il Cosenza voleva concludere l'affare entro oggi per poter schierare Di Pardo al "Tombolato" contro il Cittadella. Il problema dell'esterno destro era considerata una priorità per Occhiuzzi, che nel match di domani dovrà già rinunciare a Bittante squalificato e che quindi in organico, considerata anche la cessione di Corsi, non aveva calciatori di ruolo.

Il comunicato ufficiale

«La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Di Pardo, proveniente dalla Società Lanerossi Vicenza e di proprietà della Società Juventus Football Club. Il centrocampista, nato a Rimini il 18 luglio 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022. È cresciuto proprio nelle giovanili del club bianconero, debuttando poi in prima squadra, con cui ha anche esordito in Serie A. Nelle ultime stagioni ha militato nelle fila della Juventus U23 e del Vicenza. Di Pardo è ora pronto a vestire la maglia rossoblù».