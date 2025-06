È fissato per oggi, alle ore 12, a Palazzo dei Bruzi, l’incontro tra l’amministratore del Cosenza Calcio, Rita Rachele Scalise, e il sindaco Franz Caruso. Un faccia a faccia richiesto dalla dirigente rossoblù. Sul tavolo c’è la necessità di acquisire la dichiarazione di disponibilità dell’impianto comunale, documento indispensabile per avviare la procedura di iscrizione al prossimo campionato. La certificazione andrà infatti trasmessa alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC, insieme ad altri incartamenti tecnici.

L’incontro arriva in un momento cruciale per il club, impegnato su più fronti: da una parte la scadenza dei termini federali fissati per venerdì prossimo, per quel che riguarda l’iscrizione. Dall’altra la trattativa per la cessione che prosegue sottotraccia – da quel che ha appreso il nostro network, attraverso la redazione di Cosenza Channel – con l’imprenditore Vincenzo Oliva che non è in pole position Il sindaco potrebbe assumere un ruolo attivo anche nella fase di transizione, nel momento in cui ci saranno passi in avanti con qualcuno.



Insomma giornate cruciali per il futuro rossoblù. Il Cosenza molto presto conoscerà il proprio destino.