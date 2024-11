La società rossoblù ha tempo fino alla mezzanotte di venerdì 14 giugno per avere dal Parma l'intero cartellino del bomber. L’idolo della città aspetta di conoscere il suo destino, così come i fan dei Lupi

Nella giornata di ieri, il Cosenza ha annunciato le firma di due nuovi dirigenti: Beppe Ursino, che avrà il ruolo di direttore generale e Gennaro Delvecchio che prende il posto di Roberto Gemmi nel ruolo di direttore sportivo del club rossoblù. A questo punto, dopo aver inserito due tasselli fondamentali nel puzzle dirigenziale, la società di Eugenio Guarascio è chiamata alle prossime tappe, che riguardano l'allenatore (si valuta la riconferma di Viali) e la rosa dei calciatori. La piazza rossoblù e in attesa di capire soprattutto quale sarà il futuro di Gennaro Tutino.

Da oggi fino a venerdì 14 giugno a mezzanotte il Cosenza avrà modo di esercitare il riscatto dell'attaccante partenopeo. L’idolo della città aspetta di conoscere il suo destino, così come i fan dei Lupi non stanno più nella pelle. Il pallino è in mano ad Eugenio Guarascio a cui spetta la decisione di far valere o meno quanto stabilito nel contratto con cui un anno fa lo riportò al Marulla. La cifra è alta: quasi 2,5 milioni di euro a cui il Parma non vorrebbe rinunciare. Continua a leggere su Cosenza Channel.