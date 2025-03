Pierantonio Tortelli, allenatore del Cosenza insieme a Nicola Belmonte, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 1-0 dai rossoblù contro la Reggiana. Ecco le sue parole.

«Sotto l’aspetto caratteriale e qualitativo siamo cresciuti. Abbiamo sofferto nella parte centrale del secondo tempo dove ci siamo fatti schiacciare un po’, dando a loro la possibilità di provarci. In vista del derby peccato per l’ammonizione di Artistico. Il giocatore ci teneva tantissimo ed a fine partita era dispiaciuto. Peccato per quei punti persi a Modena. Sicuramente comunque il morale stasera è migliore di quello della scorsa giornata. Dobbiamo migliorare molto sotto porta. Ci manca quella cattiveria giusta. Tutti ci hanno messo il cuore. Un plauso a Garritano perché viene da giorni difficili ma non si è tirato indietro. Adesso stiamo meglio ma c’è bisogno comunque di tanto lavoro».