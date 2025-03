Una vittoria che riaccende la speranza. Nel giorno in cui la notizia è l’interesse del Gruppo Citrigno per la società, il Cosenza batte la Reggiana e si porta a meno quattro dai playout. Una serata più tranquilla in vista del derby e di un rush finale ancora impossibile, ma con una fiammella sensibilmente più viva

Cosenza-Reggiana, le scelte degli allenatori

Il duo Tortelli-Belmonte opta per un 3-5-2 molto abbottonato con Fumagalli e Artistico davanti a tutti. Garritano agisce da mezzala, Kouan e Gargiulo completano il centrocampo del Cosenza. Dall'altra parte Sampirisi e Libutti sono i terzini con Meroni e Sosa in mezzo. Davanti a tutti Vido con Portanova e Marras.

Dopo tre minuti partita sospesa per mancanza di visibilità a causa dei fumogeni lanciati dalla Curva Nord. Il ritmo non è particolarmente sostenuto neanche dopo la sospensione, tanto che il primo tiro in porta di Cosenza-Reggiana arriva al 25'. Si tratta di un debole colpo di testa di Artistico bloccato senza problemi da Bardi. Ma è solo il preludio al vantaggio dei Lupi.

Artistico realizza un capolavoro, Cosenza in vantaggio

Neanche un minuto dopo Gargiulo crossa alla ricerca della testa del centravanti. Artistico è lì e con una frustata perfetta manda il pallone nell'angolino opposto per l'1-0 del Cosenza contro la Reggiana. Esultanza e boato dello stadio "Marulla" per il vantaggio dei Lupi.

La Reggiana reagisce due volte, ma sono più gli errori del Cosenza a consegnare palla agli emiliani che Marras e compagni a imbastire effettivamente azioni pericolose. Al 34' Artistico protesta per un fallo di mano in area di rigore della Reggiana: breve consulto al VAR, si continua a giocare. Al 40' Reinhart ci prova dal limite, palla alta. Al 40' Pezzuto ammonisce inspiegabilmente Artistico. Il cartellino giallo farà saltare al centravanti il derby col Catanzaro.

Subito un cambio nella Reggiana, Cosenza arroccato

La ripresa si apre con Reinhart che esce per lasciar posto a Maggio nella Reggiana, mentre il Cosenza rientra con gli stessi undici in campo. A partire meglio sono gli emiliani che all'11' sfiorano il pari con Meroni su calcio d'angolo, palla alta. Risposta del Cosenza con un colpo di testa di Caporale centrale, ma a strappare gli applausi è Fumagalli che evita il contropiede ospite.

Il Cosenza riparte spesso in contropiede e la Reggiana è costretta a rintanare. Al 65' Garritano trova il pallone della vita verso Artistico: su di lui Meroni compie una diagonale miracolosa. Passano sessanta secondi e succede di tutto: Gargiulo perde palla e causa punizione, Vido batte subito e pesca il neoentrato Vergara che da due passi colpisce il palo di Micai. Complice nel legno Venturi, che con il piede devia la sfera sul montante.

Il Cosenza resiste, la Reggiana non morde: vittoria e fiammella riaccesa

Dopo lo scampato pericolo Belmonte e Tortelli cambiano qualcosa. Entra Charlys per Fumagalli e Garritano lascia il posto a Rizzo Pinna fra gli applausi del "Marulla", con le due Curve che prima del match gli avevano tributato vicinanza per la scomparsa del padre. A 10' dalla fine Artistico si accascia a terra: è l'ora dell'esordio per Juan Manuel Cruz. È proprio il Jardinerito a orchestrare un contropiede clamoroso nel recupero concluso in diagonale da Rizzo Pinna, ma Bardi è miracoloso e manda in angolo. Il signor Pezzuto decide di aggiungere un minuto ulteriore di recupero, ma il Cosenza resiste: la Reggiana è battuta e i Lupi potrebbero ricominciare a sperare.