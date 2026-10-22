Sabato pomeriggio, alle ore 17:30, il Cosenza sarà di scena allo stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata per affrontare il Savoia, nella gara valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C. Di fronte ai rossoblù ci sarà una formazione che, proprio come quella di Coppitelli, sta vivendo un avvio di campionato complicato. I campani lavorano attualmente il diciassettesimo posto in classifica con 10 punti, cinque in più rispetto ai Lupi, e sono ridotti dalla pesantissima sconfitta per 4-0 sul campo dell'Audace Cerignola.

Il ritorno in Serie C dopo undici anni

Quella del Savoia è una stagione particolare. Il club di Torre Annunziata è tornato tra i professionisti dopo undici anni di assenza, grazie alla promozione conquistata nella passata stagione con la vittoria del girone I di Serie D. Un traguardo che ha riportato entusiasmo in una piazza storica del calcio campano, desideroso di ritrovare stabilità dopo le tante vicissitudini societarie vissute negli ultimi decenni. Per affrontare il nuovo campionato, la società del presidente Arcangelo Sessa ha deciso di affidare la panchina ad Alessandro Formisano, tecnico chiamato a guidare una squadra profondamente rinnovata rispetto a quella protagonista della promozione. Tra i calciatori confermati figurano Meola, Pisacane, Fiasco e Muñoz, ai quali sono stati affiancati diversi elementi con esperienza nella categoria.

Un avvio difficile, poi i primi segnali di ripresa

Il campionato del Savoia è iniziato con due sconfitte consecutive: il 3-2 sul campo del Picerno e l'1-2 contro la Casertana. La prima soddisfazione è arrivata alla terza giornata, con il successo esterno per 2-0 contro il Team Altamura. Da quel momento, però, i bianchi hanno faticato a trovare continuità. Sono arrivati ​​tre pareggi consecutivi contro Crotone (1-1), Foggia (0-0) e Casarano (1-1), prima della pesante battuta d'arresto nel derby contro la Cavese, perso per 4-2. Dopo lo 0-0 con il Monopoli, il Savoia è tornato alla vittoria il 10 ottobre, superando per 2-1 l'Inter Under 23 grazie alle reti di Meola e Scotti. Un risultato importante, ottenuto in occasione del ritorno allo stadio “Giraud”, che sembrava poter rappresentare la svolta della stagione. L'entusiasmo è stato però frenato domenica scorsa dalla netta sconfitta di Cerignola. I pugliesi hanno travolto la formazione di Formisano per 4-0, mettendo in evidenza le difficoltà difensive di una squadra che ha incassato ben otto reti nelle ultime tre trasferte.

I numeri e gli uomini da tenere d'occhio

Dopo giornate il bilancio del Savoia dieci è di due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, con 11 reti realizzate e 16 subite. Numeri che fotografano un rendimento altalenante e una formazione ancora alla ricerca della necessaria solidità per affrontare il campionato di Serie C. Tra gli elementi più interessanti dell'organico figurano l'attaccante Philip Yeboah e il centrocampista Francesco Meola, entrambi a quota tre reti in campionato. Due gol, invece, per Filippo Scotti, altro calciatore che sta offrendo un contributo importante alla fase offensiva. Il Savoia ha dimostrato di poter essere pericoloso, ma anche di concedere parecchio agli avversari, soprattutto quando viene messo sotto pressione. La sconfitta contro il Cerignola ha accentuato le preoccupazioni, rendendo particolarmente delicata la prossima sfida.

Il fattore campo contro il Cosenza