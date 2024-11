Il tecnico rossoblù è soddisfatto della prestazione dei suoi: «L’unico rammarico è per il risultato. Non posso dire nulla alla squadra per organizzazione, impegno e passione»

«Abbiamo fatto un’ottima partita. Nel primo tempo ci siamo espressi su livelli altissimi, conquistando un vantaggio meritato. Nella ripresa, c’era la possibilità di segnare un secondo gol, ma poi abbiamo subito il rigore. Abbiamo cercato di vincere fino alla fine, proprio come i nostri avversari, ma non ci siamo riusciti». Parole e musica del tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini nella sala stampa dello Stadio Marulla al termine del match finito in parità con la Salernitana.

Il tecnico rossoblù ha lodato i suoi per la prestazione in campo contro i campani, nel terzo turno in otto giorni. «La squadra ha espresso un bel gioco, come avevo chiesto, e sta mantenendo continuità di risultati. Nel primo tempo abbiamo offerto un calcio spettacolare, con un gol splendido. Abbiamo avuto un’altra occasione in contropiede, ma un dettaglio ci è costato il pareggio. Sfidavamo una squadra forte come la Salernitana, ma anche noi siamo una squadra vera. Sono molto soddisfatto della squadra, l’unico rammarico è per il risultato. Non posso dire nulla alla squadra per organizzazione, impegno e passione».

Spazio anche alla spiegazione sulle proteste dopo il rigore concesso alla Salernitana. «Sul rigore, abbiamo protestato per un fallo a centrocampo, ma dopo aver rivisto, Aureliano, al quale faccio i complimenti, ci ha spiegato tutto. Strizzolo? Ha fatto un’ottima partita. Il suo cambio a fine primo tempo è dovuto a problemi fisici sui quali dobbiamo fare degli accertamenti, speriamo si sia fermato - conclude Alvini - qualche minuto prima».