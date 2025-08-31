Primo stop stagionale per il Cosenza di mister Antonio Buscè, sconfitto al Marulla dalla Salernitana. I Lupi erano passati in vantaggio con Mazzocchi, ma il pareggio di Villa ha chiuso il primo tempo sull’1-1.



Nella ripresa, i cambi di Giuseppe Raffaele hanno dato peso alla squadra granata, che ha trovato il gol della vittoria con Roberto Inglese a venti minuti dal termine.

In sala stampa Buscè ha commentato: «Credo che è stata una partita dove il risultato non è giusto, soprattutto per il primo tempo. Non ricordo un tiro in porta della Salernitana che ha fatto due gol quasi fortuiti. È un peccato perché comunque abbiamo affondato una squadra forte di categoria superiore che è stata brava a capitalizzare le uniche due occasioni. Sotto certi aspetti non posso dire nulla ai ragazzi, anche se è normale che abbiamo fatto qualche errore sotto porta. Rimane il rammarico per il risultato che ripeto secondo me non è giusto. Abbiamo fatto tante cose positive e dobbiamo ripartire da quelle. Mi rimane qualche piccolo dubbio sul gol che ci hanno annullato, voglio rivedere l’azione».



Sul mercato, il tecnico ha aggiunto: «Questa è una squadra che ha bisogno ancora di qualche tassello e bisogna essere realisti. Abbiamo un gruppo che deve essere completato, ne abbiamo necessita per fare un altro tipo di campionato. Ho parlato con chi di dovere e spero che domani qualcuno possa arrivare, basta poco per alzare l’asticella. Chi è arrivato non sta bene ancora a livello fisico, oggi ad esempio dopo 60 minuti ho sostituito Cannavò. Ripeto, se dovesse arrivare qualche volto nuovo è un beneficio».