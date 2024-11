Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, analizza in sala stampa il ko dei rossoblù in casa contro il Sassuolo. Uno 0-1 firmato da Armand Laurientè ad inizio ripresa.

Le dichiarazioni in conferenza stampa

«Il Sassuolo è venuto a giocare in maniera diversa da come ha fatto domenica scorsa e nel secondo tempo hanno cambiato tre giocatori. Noi oggi abbiamo concesso qualcosa solo su palla ferma. Ci può stare che loro abbiano qualche occasione, hanno una grande qualità, ma differenza a livello tattico non ne ho vista sinceramente. La partita è stata decisa da un episodio, bravi loro a sfruttarlo, anche perché il gol è arrivato mentre noi eravamo in attacco e per un nostro errore. Non possiamo prendere un gol del genere. Charlys? Una sostituzione che ci può stare, non mi stava piacendo come stava andando in mezzo. Non è stato un cambio che ha portato squilibrio anche perché chi è entrato ha giocato bene. Alla fine se avessimo pareggiato nessuno poteva dire nulla. A me la squadra piace, mi sta piacendo ed è logico che - continua Alvini - ancora dobbiamo migliorare qualche difetto che abbiamo. Ma dal punto di visto dell’impegno, della voglia e della serietà non posso dire nulla. Gli episodi arbitrali nel finale? Non entro nel merito. Come sbagliamo noi, possono sbagliare loro. Non penso nella malafede, ma avrebbe sicuramente potuto concedere almeno 9 minuti di recupero visto il tempo che si è perso».