In attesa per la fumata bianca per il nuovo direttore sportivo del Cosenza calcio. Il presidente Eugenio Guarascio, coadiuvato dal dirigente Luigi Micheli, ha incontrato negli ultimi giorni diversi operatori di mercato. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Fabio Lupo, ex ds della Spal. Ma non è l’unico ad essersi recato a Lamezia Terme, sede di Ecologia Oggi.

Il patron Guarascio ha già parlato con Daniele Delli Carri (ex Triestina e Pescara), Stefano Capozucca (ex Ternana, Genoa e Cagliari), Luca Matteassi (separatosi dal Vicenza non più di un mese fa) e Giuseppe “Peppe” Di Bari (ex Crotone, Juve Stabia e Foggia).

Secondo le informazioni raccolte da Cosenza Channel, il favorito sarebbe Capozucca. Il diesse, che ha lavorato per anni in Serie A, avrebbe illustrato un progetto “sostenibile” dal quale ripartire in Serie C, puntando su giovani di qualità e pochi calciatori esperti ma affidabili. L’ufficialità del nuovo direttore sportivo del Cosenza dovrebbe arrivare entro la giornata di domani, o al massimo sabato mattina.