«La Società Cosenza Calcio informa che, dopo i primi accertamenti effettuati ieri, gli esami strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Pietro Martino, infortunatosi nella gara contro il Como, hanno confermato una lesione del tendine di Achille del piede sinistro. Il difensore dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico. Il club rossoblù è vicino a Pietro in questo momento delicato e gli augura di rientrare in campo nel più breve tempo possibile». Con questa notizia piove sul bagnato, anche in ottica calciomercato in casa Cosenza. Il tutto mentre continuano le riflessioni sull’allenatore Fabio Caserta. Al massimo domani si saprà se il ko contro il Como innescherà lo scossone che una parte consistente della tifoseria si augura. Almeno quella più rumorosa sui social. Come al solito, deciderà Guarascio.

Dopo il deludente match che ha chiuso il girone d’andata, il Cosenza ha sciolto le righe. I rossoblù infatti, considerando che si tornerà a giocare domenica 14 gennaio in casa della Cremonese, godranno per Capodanno di qualche giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì prossimo, 3 gennaio. È stato il calciatore più rappresentativo, Gennaro Tutino, ad affidare ai social i suoi pensieri dopo partita. «Deluso per il risultato - ha scritto - non era quello che volevo e volevamo per chiudere l’anno davanti alla nostra gente. Ora recuperiamo energie, ci aspetta un nuovo torneo, un altro campionato, tante partite ancora da giocare e obiettivi da conquistare insieme. Ci vediamo anno prossimo, forza lupi sempre e comunque».