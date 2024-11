Attesa per il via libera alla vendita dei tagliandi. Complicato noleggiare pullman, moltissimi si sposteranno con auto privata

Tutti i tifosi del Cosenza vogliono raggiungere Pescara per seguire la finalissima contro il Siena che vale la promozione in serie B. Ma la trasferta si presenta come una corsa ad ostacoli. L’insidia maggiore è rappresentata dalla capienza limitata dello stadio Adriatico, appena ventimila posti. Ventimila come il numero dei sostenitori presenti sugli spalti del San Vito-Marulla domenica scorsa.

Vendita dei tagliandi

Il Cosenza Calcio ha comunicato che la vendita dei biglietti per la finale play-off contro la Robur Siena partirà successivamente alle determinazioni del Gruppo Operativo di Sicurezza, in programma domani 13 giugno alle 16, nella Questura di Pescara. Il servizio è affidato a Listicket, l’acquisto online è bloccato mentre l’unico punto vendita della città, il Bar Bruni di Viale Cosmai, dispone di un numero limitato di tagliandi, circa 400, di gran lunga inferiore alla richiesta ed è in attesa del via libera. Chi ha tempo e voglia si è già messo in fila senza sapere quando sarà possibile comprare il biglietto.

Difficile noleggiare un pullman, si pensa a un maxischermo

Ci sono inoltre difficoltà nel reperire pullman, l’amministrazione di Palazzo dei Bruzi aveva pensato anche ad un treno speciale, ipotesi subito scartata per i costi esorbitanti e per i problemi di sicurezza. C’è anche l’idea di allestire un maxischermo nello stadio per consentire ai tifosi che dovessero essere impossibilitati a seguire la squadra in trasferta, di seguire insieme il match. Ma bisognerà fare i conti con le pessime condizioni climatiche previste per sabato sera.