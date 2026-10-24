Il Cosenza torna da Torre Annunziata con un punto che però, questa volta, lascia l’amaro in bocca. La prestazione dei rossoblù, in questa 11^ giornata di campionato, avrebbe meritato il bersaglio grosso. Un’unica disattenzione, nemmeno un minuto dopo aver trovato il vantaggio, condanna la squadra di Coppitelli al pareggio. Il Savoia dalla sua ha dovuto difendersi per larghi tratti della gara ma è stato bravo a non disunirsi quando si è ritrovato sotto. Il punto cambia poco in classifica ma, sotto il punto di vista del morale, può sicuramente far bene a Dametto e compagni, soprattutto per la prestazione offerta

Coppitelli sceglie il 3-5-1-1 con McJannet alle spalle di Achour. L’inizio è timido ma con il passare dei minuti, e con un Palmieri sugli scudi, i rossoblù prendono campo. Rizzo è bravo su Alfieri e, nel finale di tempo, Palazzino apparecchia per Achour che però non ha l’instinct killer necessario per fare gol. Nella ripresa entra Energe ed il Cosenza prende in mano la gara. Il 10 va subito vicino al gol, poi è la volta dell’altro nuovo entrato Petrovic che chiama Leonardo all’intervento. Al 21’ il vantaggio del Cosenza. Sugli sviluppi di un corner, Contiliano prova il tiro e trova la deviazione vincente di Pascalau di testa, che porta avanti meritatamente i lupi. L’euforia però dura pochissimo. Nemmeno un minuto più tardi un cross di Alfieri trova Nepi in area di rigore. L’attaccante anticipa proprio un distratto Pascalau e batte Rizzo. Il Cosenza continua ad attaccare e nel finale ha diverse possibilità per passare di nuovo. Ancora Energe va vicino al gol. Ma la chance migliore capita a McJannet. Il suo diagonale è respinto con difficoltà da Leonardo, sulla palla vagante Contiliano viene anticipato all’ultimo istante. E nel finale, in contropiede, la palla buona ce l’ha anche il Savoia ma Tumbarello spara alle stelle. Finisce 1-1 ma questa volta è il Cosenza a recriminare per le chance fallite.