I Lupi tornano alla vittoria nel momento più difficile della stagione. In uno stadio vuoto e con la maggior parte della città che ha preso posizione contro il presidente Guarascio, il successo sul Parma alimenta le speranze di permanenza in Serie B. Speranze che restano poche, ma aver ritrovato i tre punti contro il Parma dopo due mesi e mezzo (otto partite) infonde ottimismo nello spogliatoio.

Grandi meriti vanno ad Aldo Florenzi, mattatore assoluto del pomeriggio. L’1-0 porta la sua firma, giusto dedicargli la copertina e il titolo. Ha letteralmente trascinato la squadra, realizzando il gol che ha deciso il match. Se c’è un calciatore che può salvare il Cosenza, è lui. Negli ultimi tre giorni di calciomercato è necessario un sacrificio economico: un centravanti da 7-8 gol in sei mesi sarebbe un toccasana.

Finotto ko, gioca Marras

Viali perde Finotto, titolare a Modena, per una gastroenterite e vara il 4-4-2. Con Larrivey c’è Nasti. A centrocampo Voca e Brescianini fungono da diga, Florenzi e Marras giocano larghi. In difesa D’Orazio torna a vestire la maglia dei Lupi e a sgroppare sull’out mancino. Come l’anno scorso, i ducali si presentano senza Gigi Buffon che proprio oggi compie 45 anni. Al suo posto Chichizola. In attacco la fantasia di Vazquez al servizio di Inglese e Benedyczak.

Florenzi la sblocca subito

Il Parma è deconcentrato, l’approccio è leggero e il Cosenza ne approfitta. Marras fa capire subito di che pasta è fatto, vola via sulla destra e serve l’accorrente Florenzi in area. Il golden boy salta secco Circati e fredda Chichizola dopo appena 4’. E’ l’uomo in più dei padroni di casa, imprendibile per ogni avversario, dissemina cartellini gialli per il campo. Al 15’ Micai deve opporsi come meglio può per neutralizzare un sinistro di Inglese. Sul corner seguente Benedyczak cicca la palla del pari.

Fino al break i gialloblù non riescono ad imbastire una reazione, anzi è il contrario. Viali applaude le giocate dei suoi uomini che non concedono niente e si rendono pericolosi di continuo. Unica eccezione negli ultimi secondi del primo tempo quando il pipelet dei Lupi si distende e compie un miracolo su Vazquez.

Espulso Cortinovis

Pecchia ne lascia tre negli spogliatoi e lancia Sohm, Zagaritis e Bernabè nel tentativo di svegliare i suoi uomini. Non ci riesce, al punto che è Nasti a sfiorare il raddoppio dopo una progressione dirompente di Brescianini. Il fendente dell’ex Milan si stampa sulla traversa per la disperazione dei (pochi) presenti. Viali, nella fisiologica gestione della partita, tra gli altri butta dentro anche Cortinovis che però si fa espellere in appena quattro minuti a margine di una doppia ammonizione.

Assedio Parma

Gli ultimi minuti sono un assedio del Parma, con Rigione e compagni tutti arroccati a protezione di Micai. Bernabè timbra la traversa pareggiando solo i legni, ma oltre non si va. I Lupi agganciano il Venezia con cui ora condividono l’ultima posizione in classifica: i più ottimisti sperano che sia l’avvio dell’ormai classica rimonta del Cosenza nel girone di ritorno.

Il tabellino di Cosenza-Parma

COSENZA (4-4-2): Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio (21’ st La Vardera); Marras (39’ st Martino), Brescianini (21’ st Praszelik), Voca, Florenzi; Nasti (33’ st Zilli), Larrivey (21’ st Cortinovis). A disp.: Lai, Marson, Meroni, Venturi, Calò, D’Urso. All.: Viali

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh (1’ st Zagaritis), Circati, Valenti; Estevez (1’ st Bernabè), Juric (29’ st Bonny); Ansaldi (1’ st Sohm), Vazquez, Benedyczak (15’ st Charpentier); Inglese. A disp.: Corvi, Santurro, Hainaut, Coulibaly, Romagnoli, Mihaila. All.: Pecchia

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

MARCATORI: 4’ pt Florenzi (C)

NOTE: Spettatori circa 1500 con rappresentanza ospite. Espulso al 25’ st Cortinovis (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Balogh (P), Estevez (P), Brescianini (C), Bernabè (P), D’Orazio (C), Valenti (P), Marras (C), Sohm (P). Angoli: 7-5 per il Parma. Recupero: 1’ pt – 6’ st