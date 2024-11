Una sosta di campionato attesa e forse mai più utile di questo momento per il Cosenza di William Viali, che dopo la sconfitta di Terni potrà lavorare ininterrottamente con la squadra per dieci giorni. Un periodo da utilizzare per inculcare la sua idea tattica ai calciatori in vista delle sprint finale. Ma dal punto di vista atletico, con il ritorno di Luigi Pincente, i Lupi hanno riacquisito una certezza.

La carriera di Pincente

Dopo gli anni con il settore giovanile, il prof. Pincente, classe 1988 cosentino doc, viene promosso in prima squadra nel 2015, dopo l’esonero di Cappellacci e con l’arrivo di Roselli. Fino al 2017 ha affiancato Roberto Bruni prima e Mirko Trepiccione poi, il preparatore di Gaetano Fontana, occupandosi del recupero degli infortunati. Con l’arrivo di Braglia nel settembre del 2017, è diventato il preparatore atletico responsabile della prima squadra.

Con l’addio di Braglia e l’arrivo di Pillon diventa per qualche mese coordinatore dei preparatori atletici del settore giovanile, per poi tornare in prima squadra con la promozione di Occhiuzzi e guidare la preparazione atletica della prima squadra fino alla fine del 2021/22. Continua a leggere su Cosenzachannel.it