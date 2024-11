L'evento, si svolgerà presso la sala stampa dello stadio Marulla, e sarà l'occasione per presentare ufficialmente il nuovo direttore generale e il nuovo direttore sportivo

Nelle scorse ore il Cosenza calcio attraverso una nota stampa ha comunicato che domani, venerdì 14 giugno alle ore 12, si terrà una conferenza stampa presso la sala stampa Bergamini dello stadio San Vito Gigi Marulla.

L'evento sarà l'occasione per presentare ufficialmente il nuovo direttore generale Giuseppe Ursino e il nuovo direttore sportivo Gennaro Delvecchio. Quest'ultimo prenderà il posto di Roberto Gemmi, che nel frattempo è vicino a trovare un accordo con l'Empoli in Serie A. Per l'ex ds del Crotone Ursino, invece, è un ritorno nel mondo del calcio dopo due anni di stop.

