Lunedì partirà una settimana decisiva per i Lupi. Tutto graverà inizialmente sulle spalle del presidente Eugenio Guarascio, chiamato a scegliere il capo dell’area tecnica dopo che Roberto Gemmi ha raggiunto l’intesa con l’Empoli. Un tempo di attesa troppo lungo quello trascorso tra l’ultimo match stagionale e la chiamata da parte del patron che non arrivava mai. Così, insieme al suo vice Armando Perna, ha deciso di cimentarsi nella massima serie con un club chiamato a ripetere il miracolo salvezza. Per il Cosenza spunta anche l’ipotesi di avere Beppe Ursino come direttore generale e Gennaro Delvecchio come direttore sportivo.

Nel frattempo a Lamezia Terme, quartier generale di Guarascio, fioccano gli incontri. Il casting, tipico del numero uno rossoblù, è stato negli anni uno degli elementi caratterizzanti della sua gestione. Allenatori o direttori sportivi che siano. Entro 48 ore il patron annuncerà alla piazza il nuovo massimo operatore di mercato e il suo staff. Sarà il nono della sua gestione: il primo fu Stefano Fiore nel 2011. Come detto, ci saranno almeno due pedine da innestare: difficile che nel calcio moderno qualcuno accetti l’incarico senza almeno una persona di propria fiducia. Continua a leggere su Cosenza Channel.