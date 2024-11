Si avvicina il ritorno in campo del Castrovillari calcio che domani affronterà, sul terreno amico del polisportivo Mimmo Rende, il Sant'Agata. In settimana tutta la squadra e lo staff tecnico si è sottoposta ai tamponi che hanno dato esito negativo. La formazione di mister Franceschini si prepara così a tornare in campo in piena sicurezza senza dimenticare la solidarietà.





La società sportiva del presidente Giuseppe Agostini ha scelto di trasmettere in diretta facebook l'incontro di campionato contro la società sportiva siciliana, permettendo così ai tifosi di seguire le gesta dei loro beniamini e devolvendo l'incasso del ticket online, che permetterà la visione della partita, alla raccolta fondi del comitato New commercial generation. Tifosi e società contribuiranno all'acquisto dei tamponi rapidi utilizzati nel tracciamento dei contagi messo in piedi dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Rossa Italia, la protezione civile ed altre associazioni cittadine. Metà della vendita dei biglietti online verrà devoluto al comitato che lo utilizzerà per le finalità di cui si occupa. «La società e tutta la squadra sono da sempre vicini alla collettività ad alle iniziative ad essa collegate, non poteva mancare in un periodo storico così difficile un aiuto concreto» ha scritto la società sportiva sulla propria pagina social invitando i tifosi a partecipare all'iniziativa.