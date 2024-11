Non compaiono nell’elenco Laura e Sy destinatari di due provvedimenti disciplinari. Anche Kongolo è out per lo Zini, dove saranno almeno 200 i fan al seguito

Pierpaolo Bisoli ha convocato 22 calciatori per Cremonese-Cosenza, match che si disputerà domani pomeriggio allo stadio Zini. Il tecnico ha preparato la partita con poco tempo, così da dare continuità alla bella vittoria sul Benevento. Dando uno sguardo agli assenti, oltre a Sy e Laura lasciati a casa per motivi disciplinari, non recuperano gli infortunati Voca e Millico.

A loro si aggiunge anche Kongolo, uscito malconcio dall’ultima sessione. Nell’elenco di coloro che guarderanno dalla tribuna o da casa la partita compaiono i soliti noti: Gori, Kristoffersen, Tiritiello, Pirrello e Boultam. Nel gruppo squadra anche il baby Zilli: un attaccante di cui ha parlato il tecnico recentemente. Si rivede anche Bittante.

Il provvedimento contro Sy e Laura

Il Cosenza, pertanto, è partito per Cremona senza Laura e Sy: i due francesi si sono presentati in ritardo all’allenamento di ieri. Così Pierpaolo Bisoli, in accordo col ds Goretti, ha deciso per una punizione esemplare. Il rispetto delle regole, per il tecnico dei Lupi, viene evidentemente prima di tutto, anche di un match importante come quello di domani in terra lombarda. Insomma, nonostante l’emergenza offensiva che permette, al momento, ai rossoblù di utilizzare il solo Larrivey come centravanti di riferimento (se si escludono ovviamente Pandolfi e Zilli, che comunque non sembrano dare le giuste garanzie), l’allenatore di Porretta Terme non ha avuto dubbi nell’escludere dal novero dei convocati la punta arrivata a gennaio dal Paris FC.

Il sostegno dei fan dei Lupi

Cremonese-Cosenza sulla carta è un match dal pronostico facile, ma i rossoblù hanno dimostrato col Benevento di saperli sovvertire. Sono resuscitati abbandonando timori e ritrovando entusiasmo. Tanto che quasi 200 tifosi ieri pomeriggio hanno salutato la squadra in una seduta a porte aperte. Altrettanti assieperanno il settore ospiti dello Zini nonostante il Lunedì dell’Angelo. I padroni di casa lottano per la promozione diretta in Serie A a margine di anni di importanti investimenti, pertanto per Caso e soci si annuncia una partita complicata. La fiducia, però, stavolta è una compagna importante di viaggio.