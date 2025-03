VIDEO | L’allenatore delle Aquile è intervenuto nella conferenza stampa post partita: «Volevamo fare una prestazione importante per dare continuità a ciò che la squadra sta facendo in questo campionato»

Una gara da dimenticare per gli appassionati dei colori giallorossi. Il Catanzaro ha perso 4 a 0 in trasferta contro la Cremonese che grazie ai tre punti conquistati sorpassa la compagine calabrese in classifica andando ad occupare il quarto gradino. Una prestazione bruttissima degli uomini di Caserta, soprattutto nel secondo tempo.

L’allenatore delle Aquile, intervenuto nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato: «Di positivo oggi c’è poco, abbiamo visto due partite: nel primo tempo siamo scesi in campo, abbiamo sì regalato il primo gol ma la squadra è stata in partita. Il secondo tempo non è neanche da commentare, abbiamo sbagliato tutto, non siamo scesi in campo. Dispiace, volevamo fare una prestazione importante per dare continuità a ciò che la squadra sta facendo in questo campionato. Chiedo scusa a nome di tutti per i nostri tifosi, che erano tantissimi ed erano sempre vicini alla squadra».

