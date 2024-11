«Un sogno solo rimandato. Ci siamo andati vicino, con cuore, passione, tecnica, leggerezza. Non solo una squadra, ma una città, un popolo. Non finiremo mai di ringraziare il presidente Noto, mister Vivarini, capitan Iemmello e tutti i ragazzi e lo staff per una stagione indimenticabile». È quanto scrive in un post sui social il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita al termine della semifinale play-off di ritorno tra Cremonese e Catanzaro, che ha decretato il passaggio dei grigiorossi e l'eliminazione del Catanzaro,

«E ovviamente la nostra impareggiabile torcida giallorossa che ha colorato tutti gli stadi della serie B con correttezza e generosità. Ci riproveremo il prossimo anno. - conclude il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita - E noi ci saremo sempre. Grazie Aquile».