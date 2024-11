Il sogno Serie A per il Catanzaro si interrompe allo Zini contro la Cremonese. Una semifinale playoff che già dalle prime battute ha preso la via grigiorossa. Un tre a zero secco nella prima frazione di gioco che ha spezzato le gambe hai giallorossi che nella ripresa restano in 10 uomini a causa dell’espulsione di Brignola, prendono il quarto gol ma poi, nel finale, vanno in gol con Antonini.

Vincenzo Vivarini, intervenuto nella conferenza stampa post partita, ha ringraziato i tifosi sempre «così affettuosi e così passionali». Poi continua: «Ho ringraziato i ragazzi per aver condotto un campionato di grande sacrificio, hanno dato veramente tutto».

«Abbiamo affrontato un avversario di livello alto. Oltre agli 11 titolari, in panchina ha una squadra altrettanto forte. Il loro impatto fisico è stato molto elevato e di conseguenza abbiamo faticato, andando in difficoltà. Bisogna prendere atto della superiorità dell’avversario. Abbiamo perso un po’ serenità nel palleggio che è stata la nostra forza, la nostra arma in più durante la stagione, sicuramente dovevamo fare meglio. Ma la Cremonese è forte e a livello individuale e la vedo favorita, anche se il Venezia tatticamente è messa bene in campo. Sono due ottime squadre».

E sul futuro: «Ci vuole un po’ di tempo. A mente lucida e serena prenderò le decisioni»

Poi il mister conclude sui tifosi giallorossi, in circa 5mila presenti allo Zini: «Sono rimasto 10 minuti sotto curva. È uno spettacolo vedere questa gente, questo tifo. Per me è la bellezza del calcio».

