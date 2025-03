Che una sconfitta potesse arrivare era prevedibile, ma che il Catanzaro uscisse sconfitto dallo stadio Zini 4 a 0 contro la Cremonese lo potevano pensare veramente in pochi. Dopo dieci risultati utili consecutivi arriva la quarta sconfitta stagionale delle Aquile che reggono botta nel primo tempo ma vanno sotto 1 a 0 a causa del gol di Johnsen. Poi nella ripresa i grigiorossi dilagano. Il Catanzaro viene scavalcato in classifica proprio dalla compagine lombarda che si posiziona sul quarto gradino della classifica.

Primo tempo

Nei primi dieci minuti le squadre si studiano, i padroni di casa fanno qualcosa in più senza però creare pericoli nei pressi della porta difesa da Pigliacelli. Ma proprio allo scoccare del minuto 10, Johnsen nei pressi del lato corto dell’area di rigore, sulla destra, mette in mezzo ma non ci arriva nessuno.

Il primo tiro in porta arriva al 15’, quando De Luca, a seguito di una azione manovrata magistralmente dai suoi arriva a concludere da dentro l’area, Ma il tiro è centrale e debole e l’estremo difensore dei giallorossi para facilmente.

Partita vivacissima con i padroni di casa che fanno sicuramente di più mentre il Catanzaro attende e riparte creando qualche buona azione che però non porta frutti. Ma alla mezzora di gioco il risultato resta sullo 0 a 0.

Però un minuto dopo Pittarello combina un pasticcio sbagliando un retropassaggio e servendo Johnsen al limite dell’area che a tu per tu con Pigliacelli, con un tocco delicato, gonfia la rete. Cremonese 1, Catanzaro 0.

Nell’ultimo quarto d’ora di gioco della prima frazione i giallorossi ci provano un paio di volte ma, al duplice fischio dell’arbitro, dopo un minuto di recupero, i tiri in porta del Catanzaro sono 0.

Secondo tempo

Il Catanzaro inizia la ripresa con un piglio diverso e al quarto minuto Pittarello si gira in area da posizione defilata sulla destra, la conclusione è buona però lambisce il palo e finisce sul fondo.

Ma subito dopo inizia l’assedio della Cremo. Vandeputte al 50’ spara alto dopo una respinta di Pigliacelli su un tiro di Johnsen.

Poi, sempre Johnsen, ci prova altre due volte in poco tempo. Sulla prima conclusione il portiere giallorosso è bravo a respingere, mentre la seconda è alta.

Il numero 11 grigiorosso è sulla cresta dell’onda e al 56’ colpisce in pieno un palo su un cross al bacio di Vandeputte.

Poi al 65’ contropiede dei grigiorossi con Vandeputte che serve un assist al bacio per Ravanelli, che controlla e scarica un sinistro all'incrocio. Cremonese 2, Catanzaro 0.

Il Catanzaro subisce la botta e al 69’ Pagano in area combatte con Johnsen e su un rimpallo colpisce la mano col braccio, l’arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Sul dischetto si presenta De Luca che spiazza Pigliacelli. Cremonese-Catanzaro 3 a 0.

Ma non finisce qui. Antonini sbaglia un retropassaggio come Pittarello nel primo tempo e serve De Luca che supera Pigliacelli e si allarga sulla destra, successivamente serve Johnsen che segna il suo secondo gol in questa partita. Poker della Cremonese.

La prima vera parata di Fulignati arriva al minuto 84’ su un tiro di Pompetti dal limite che obbliga l’estremo difensore giallorosso a distendersi e deviare in corner.

Nel finale poco da segnalare e dopo 3 minuti di recupero Cremonese-Catanzaro termina 4 a 0.

Il tabellino

CREMONESE: Fulignati A., Ceccherini F., Ravanelli L., Bianchetti M., Barbieri T. (dal 1' st Zanimacchia L.), Pickel C. (dal 36' st Gelli F.), Castagnetti M., Vandeputte J. (dal 35' st Collocolo M.), Azzi P., Johnsen D. (dal 44' st Bonazzoli F.), De Luca M. (dal 35' st Nasti M.). A disposizione: Antov V., Bonazzoli F., Collocolo M., Drago G., Folino F., Gelli F., Majer Z., Moretti L., Nasti M., Tannander J., Zanimacchia L. Allenatore: Stroppa G..



CATANZARO: Pigliacelli M., Situm M. (dal 14' st Cassandro T.), Scognamillo S., Bonini F. (dal 35' st Ilie R.), Matias Antonini, Pompetti M., Petriccione J. (dal 41' st Coulibaly M.), Pontisso S. (dal 14' st Pagano R.), Quagliata G., Pittarello F., Biasci T. (dal 13' st Buso N.). A disposizione: Brighenti N., Buso N., Cassandro T., Compagnon M., Corradi C., Coulibaly M., Gelmi L., Ilie R., La Mantia A., Maiolo F., Pagano R., Seck D. Allenatore: Caserta F..



Reti: al 31' pt Johnsen D. (Cremonese) , al 20' st Ravanelli L. (Cremonese) , al 25' st De Luca M. (Cremonese) , al 31' st Johnsen D. (Cremonese) .



Ammonizioni: al 42' pt Barbieri T. (Cremonese) al 23' st Matias Antonini (Catanzaro).