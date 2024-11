La squadra di Vivarini gioca una buona gara contro i grigiorossi. Iemmello sul finire del primo tempo non ha trovato l'appuntamento con il gol

Una buona prestazione del Catanzaro nella prima giornata del campionato di Serie B contro la Cremonese. La compagine calabrese grazie al possesso palla e a un buon ritmo porta a casa un punto contro una delle squadre più attrezzate della cadetteria: finale 0 a 0. Peccato per l’occasione divorata da Iemmello a fine primo tempo.

Primo tempo

Pronti via, la prima grande occasione è del Catanzaro. Al 5’ Iemmello al limite dell’area di rigore serve Vandeputte che, da posizione leggermente defilata sulla sinistra, strozza la conclusione. Nulla di fatto. La sfida si mantiene in equilibrio, al 15’ non si contano azioni pericolose da entrambe le parti. La Cremonese comincia a macinare gioco senza, però, impensierire particolarmente la difesa giallorossa. Alla mezz’ora il risultato resta sullo 0 a 0.

Al 32’, però, Afena Gyan, per la Cremonese, sfiora il gol. Servito dalla destra, stoppa di petto e conclude al volo di destro, ma la palla si perde al lato. Iemmello al 35’ è da solo davanti a Sarr, e conclude dal limite, l’estremo difensore della formazione lombarda para, ma comunque la bandierina dell’assistente era alta e l’arbitro fischia fuorigioco.

Iemmello, di nuovo, si divora un gol al 43’. Servito dalla destra da Oliveri, stoppa di petto e conclude col piattone. Ma Sarr riesce a parare è il risultato resta invariato. La partita si accende e Afena Gyan ci riprova dagli sviluppi di un corner. Dopo una serie di batti e ribatti l’attaccante della Cremonese colpisce al volo, ma il tiro si infrange sul palo.

Nei tre minuti di recupero concessi dall’arbitro, Var check per un presunto fallo di Scognamillo in area, ma il contatto viene giudicato regolare. Il primo tempo di Cremonese-Catanzaro termina sullo 0 a 0.

Secondo tempo

Nella ripresa nulla da segnalare fino al 59’, quando Biasci, servito con una sciabolata dalla sua metà campo, riceve a ridosso dell’area, entra, ma da posizione defilata sulla sinistra conclude basso e lento. Sarr blocca facilmente.

Al 60’ il direttore di gara concede un rigore alla Cremonese ma viene richiamato dal Var e dopo un controllo al monitor ci ripensa. Niente penalty. Tanti contrasti a centrocampo ma poche emozioni. Al 75’ si resta ancora sullo 0 a 0.

Vazquez spara alto all’84’ su calcio di punizione dal limite per la Cremonese. All’89’ Vazquez, dagli sviluppi di un corner conclude da dentro l’area, basso e forte, ma Situm riesce in qualche modo a deviare, poi la palla si perde sul fondo. Dopo 5 minuti di recupero Cremonese-Catanzaro finisce 0-0.