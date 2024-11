L'attaccante dei lombardi è intervenuto in conferenza stampa, chiedendo il supporto ai propri tifosi in vista della sfida in programma sabato sera: «Noi calciatori faremo di tutto per farci trascinare dal tifo della nostra gente»

«Avremo il bisogno del supporto di tutti; l’abbiamo vissuto sulla nostra pelle di quanto i tifosi del Catanzaro abbiano trascinato la loro squadra subito dopo il primo gol. E io so benissimo che lo Zini è capace di farà la stessa cosa». Queste le parole in conferenza stampa di Tsadjout, attaccante della Cremonese che ha siglato il primo gol nella gara d’andata della semifinale play off che ha visto la compagine lombarda pareggiare contro il Catanzaro allo stadio Ceravolo.

Proprio quel Ceravolo, stracolmo, che nella scorsa partita, come successo in altre gare, ha continuato a sostenere la squadra giallorossa anche sul 2 a 0 dimostrandosi sempre più il dodicesimo uomo.

«Adesso avremo dalla nostra il supporto di 11/12 mila spettatori che come noi inseguono un sogno da realizzare insieme. Noi calciatori faremo di tutto per farci trascinare dal tifo della nostra gente». Ha continuato Tsadjout. Il centravanti della Cremo è convito che i suoi supporters riescano a replicare quanto successo a Catanzaro martedì scorso ma forse non sa che oltre ai circa 2500 tifosi giallorossi presenti nel settore ospiti, saranno molti i drappi giallorossi che sventoleranno nelle altre aree dello stadio Zini. Infatti, da quanto si apprende, sono oltre mille i tagliandi venduti ai catanzaresi residenti fuori regione che non vogliono perdersi una partita che con certezza resterà nella storia del calcio del capoluogo calabrese.