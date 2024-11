«Siamo arrabbiati per il risultato - ha commentato l'allenatore rossoblù a fine gara - ma ho rivisto le cose che volevo vedere: una squadra aggressiva e spregiudicata, che se l’è giocata per 90 minuti contro un avversario forte»

Al termine del match perso per 1-0 in casa della Cremonese, l'allenatore del Cosenza, Fabio Caserta, ha rilasciato alcune dichiarazione in conferenza stampa, tra l'amaro in bocca per la sconfitta e le buone sensazioni date dalla prestazione dei suoi.

«Buonissima prestazione»

«Partita a viso aperto della mia squadra, credo di aver visto una buonissima prestazione da parte dei ragazzi. Siamo arrabbiati per il risultato, per non dire altro. Ma ho rivisto le cose che volevo vedere: ho visto un Cosenza aggressivo e spregiudicato, che se l’è giocata 90 minuti contro un avversario forte. Non meritavamo la sconfitta, ma nel calcio accade anche questo: il gol nasce da un errore nostro, bisogna evitarne. Rimangono amarezza e amaro in bocca, bisogna ripartire dalla prestazione. Non era facile venire a Cremona e fare una prestazione così».

«La classifica la guardo a marzo»

«Non guardo la classifica, comincerò a farlo a fine marzo. Ora conta poco, preferisco guardare il fatto di tornare alla vittoria. È tanto che manca. Abbiamo creato tanto, anche oggi preso un palo o traversa, bisogna continuare a migliorare. Non bisogna lasciare nulla di intentato, torniamo senza punti ma questo atteggiamento ci porterà lontano. Ai ragazzi bisogna stare vicino, ringrazio ancora i tifosi. Pensiamo alla prossima».

«Sul gol preso dovevamo fare meglio»

«Sapevamo delle difficoltà che potevamo trovare con Vazquez inserito tra i centrocampisti. In settimana abbiamo provato anche il 4-2-3-1 per andare sul play della Cremonese e le loro fonti di gioco e abbiamo fatto benissimo. Potevamo trovare delle difficoltà se facevamo giocare la Cremonese dal basso. Sono contento della prova e molto dispiaciuto per il risultato. Errore di Rispoli sul gol? La palla era da leggere molto meglio, si poteva evitare l’angolo. Poi di chi fosse l’errore conta ben poco, la colpa è di tutti se prendi gol. E poi gli episodi nel calcio fanno la differenza».