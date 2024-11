Caserta in bilico tra 3-5-2 e 4-3-3, ma vorrebbe inserire il tridente per giocarsi a viso aperto la partita. Sono out Forte, Canotto e Sgarbi

La pausa di campionato si è esaurita e oggi alle 16.15 è in programma Cremonese-Cosenza. Allo Zini la truppa di Fabio Caserta è chiamata ad un’impresa, al netto della forza dei più quotati avversari e della posizione in classifica che le due compagini occupano. I lupi hanno ricevuto in dote dal calciomercato due pedine: il centrale difensivo Camporese il terzino sinistro Frabotta. Pedine che il ds Gemmi ha inteso consegnare subito all’allenatore così che potesse inserirli negli schemi e nei meccanismi del collettivo.

Le scelte di Fabio Caserta

Caserta non ha ancora deciso se optare per il 4-3-3 oppure confermare ancora il 3-5-2. Di base, davanti a Micai, è possibile che giochi la coppia formata da Venturi e Meroni e che si conceda del tempo a Camporese. Più probabilità ha Frabotta, ma è in ballottaggio con D’Orazio. Completerà il reparto uno tra Rispoli e Cimino. Il 3-5-2 non è un vestito che piace a Caserta, motivo che potrebbe spingerlo un altro schema tattico. In tal caso, a centrocampo toccherebbe a Praszelik e Florenzi agire ai lati di Calò. In attacco non convocati Forte e Canotto così come Sgarbi in difesa. Tutino giostrerà da centravanti con Marras, non al meglio della condizione, e Mazzocchi ad agire ai suoi lati. Al seguito dei Lupi circa 600 sostenitori.

Cremonese-Cosenza: le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Majer, Zanimacchia; Vazquez, Coda. A disp.: Brahja, Saro, Ghiglione, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili, Della Rovere, Abrego, Ciofani, Afena-Gyan, Tsadjout, Okereke. All.: Stroppa

COSENZA (4-3-3): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, Frabotta; Praszelik, Calò, Florenzi; Marras, Tutino, Mazzocchi. A disp.: Lai, Castelnuovo, Camporese, Cimino, D’Orazio, Fontanarosa, Viviani, Voca, Zuccon, Crespi, Zilli. All.: Caserta

ARBITRO: Tremolada di Monza