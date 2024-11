«No, non sarà una partita come le altre. Da ex calciatore, quando affrontavamo determinate gare, ricordo che cercavamo di convincerci che sono tutte uguali. Ma con il senno di poi si capisce che non è così. Questa partita ha un sapore diverso». Diretto e senza giri di parole, mister Antonio Buscè anticipa l’emozione della Vibonese pronta ad accogliere il Trapani. Il match della quarta giornata di ritorno del girone I di Serie D si disputerà allo stadio “Luigi Razza”.

I siciliani raggiungono il campo vibonese da imbattuti. I padroni di casa, invece, con un terzo posto in classifica, forti dei sedici risultati utili consecutivi ottenuti. Nella gara di andata, proprio nel match col Trapani, i rossoblù avevano rimediato una sconfitta. Ma oggi, mente e cuore sono proiettati solo al futuro, all’appuntamento casalingo: «È una partita di cartello. Noi – scandisce il tecnico- non dobbiamo pensare ad altro. Per arrivare a questo tipo di partita, il percorso ce lo siamo creati noi. Con il lavoro, la professionalità con una voce in comune: il desiderare, il credere di poter affrontare nell’arco della stagione determinati match. Se ci siamo arrivati vuol dire che ce lo meritiamo, i ragazzi meritano questo tipo di palcoscenico. Non è una partita come tutte le altre».

Mister Buscè: «Affrontiamo i primi della classe»

Il mister racconta i sentimenti del gruppo alla vigilia del match: «Il troppo non va bene, il troppo poco neanche. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio per affrontare la prima della classe». Rispetto al precedente incontro in terra siciliana «abbiamo un po' più di esperienza», assicura. In quella circostanza «l’emozione ci ha portato a fare qualche errore di troppo ma siamo usciti a testa alta». Domani «si affrontano due squadre che finora stanno facendo un grandissimo campionato. Il Trapani meglio ancora della Vibonese, in quanto primo in classifica». Un ultimo passaggio, ha riguardato i tifosi: «Riportare sugli spalti tanta gente è una vittoria. Invito di stare sempre vicino alla squadra. I ragazzi-chiosa mister Buscè- meritano un supporto importante. Sempre, non solo in questa circostanza. Stanno dimostrando un grande attaccamento alla maglia, e non è scontato».