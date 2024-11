I pitagorici travolti dalla squadra di Boscaglia. Ma restano ancora in vetta alla Serie B

Battuta d'arresto per gli uomini di Juric, travolti a Brescia dai ragazzi di Boscaglia. Una frenata dura per il Crotone, che non inficia però la corsa verso la Serie A, ma forse regala una dose di 'realismo' ai giocatori, che dovranno combattere duramente per raggiungere la massima serie.



Una determinazione che ieri sul campo del Brescia non si è vista. Il Crotone non è mai stato in partita, permettendo ai ragazzi di Boscaglia di segnare nel primo tempo per controllare e chiudere la partita nel secondo. Decisiva l'espulsione del rossoblu Capecchi, che ha lasciato i compagni in dieci nel momento decisivo, quando si cercava di raggiungere il pareggio. Dopo l'espulsione, il Brescia ha controllato il campo agevolmente prima di chiudere la partita con un rotondo 3 a zero. Il primo gol, nella prima frazione, lo ha segnato Mazzitelli. Il raddoppio al 13' del secondo tempo con Embalo, e tris di Morosini dalla distanza al 26'.



Il Crotone tiene la testa della classifica, ma aspetta il posticipo del Cagliari contro il Perugia. I sardi sono a una sola lunghezza e possono riportarsi in testa alla classifica della Serie B.