I pitagorici a caccia di punti sul campo della Ternana per allungare il distacco dalle più dirette avversarie

Il Crotone, ora solitario in classifica a più due sul Cagliari, si prepara alla trasferta di Terni. Gli squali potrebbero quindi allungare ulteriormente sui sardi mettendo un altro tassello verso la promozione. I rossoverdi, con la salvezza già ipotecata, cercheranno comunque di ribaltare il risultato della gara di andata finita 3-0 per i pitagorici.

Per i ragazzi di Juric allenamento incentrato su giochi di possesso e posizione. Lavoro a parte per Modesto e Yao, assente dai campi il febbricitante Torromino. Il mister croato dovrà rinunciare allo squalificato Cremonesi.



A Terni, doppia seduta di allenamento per la squadra di Breda. Hanno lavorato a parte Furlan, Coppola, Palumbo e Lo Porto. Lavoro atletico e terapie per Vitale.



Una brutta tegola arriva dall’infermeria. Quasi certamente sarà assente nel match contro i rossoblù Gonzales, tra i tasselli più importanti dello scacchiere messo a disposizione dal trainer rossoverde. Il difensore uruguaiano è alle prese con un risentimento all’adduttore della coscia sinistra. Ad oggi è escluso un suo utilizzo, ma lo staff medico di Terni farà di tutto per rimetterlo in piedi in extremis. Dopo una lunga assenza, dovuta agli impegni con la Nazionale Under 21 della Slovacchia, potrebbe quindi tornare titolare Valjent.

Fischio di inizio sabato alle 15.