La Turris ha affrontato in casa il Crotone, ad un passo dal baratro. Più che di formazione ed assetti, in questi ultimissimi giorni a Torre del Greco si sono tenuti concitati incontri che, anche ieri sera, sono serviti per tentare di cogliere disperatamente l’ultima occasione, con l’obiettivo di individuare un compromesso per salvare il club dalla morte sportiva e finanziaria. Senza i fondi necessari per pagare stipendi e contributi entro il 16 dicembre, la penalizzazione e l’onta del fallimento saranno inevitabili.

E così l’anticipo della gara sabato pomeriggio (solo per questioni di ordine pubblico),ha segnato un confronto sportivo almeno paradossale, con mister Longo che ha parlato di “gara trappola”, anche se si è detto pronto a rialzare la testa dopo la sconfitta allo Scida con la Casertana della scorsa settimana. Uno stop arrivato dopo che i rossoblù avevano inanellato nove risultati utili consecutivi (5 vittorie e 4 pareggi).

Allo stadio “Amerigo Liguori” si è giocato, comunque ufficialmente, per la 19ª giornata del campionato Serie C Now 2024-2025, ultima del girone d’andata che potrebbe anche valere zero a causa della probabile doppia cancellazione, della Turris – appunto – ma anche del Taranto. Dovesse accadere l’irreparabile provocherebbe lo sconvolgimento della classifica che non considererebbe i punti fatti contro le due squadre escluse.

La gara

La squadra di Longo sembra voler partire forte. Pronti via: Oviszach supera il diretto avversario, entra in area, mette al centro, ma la difesa di casa riesce a spazzare. Pur giocando sotto la pioggia la gara sembra aperta. Poco dopo l’estremo difensore del Crotone, D’Alterio, si rende protagonista di un ottimo intervento a tu per tu con Ekuban: il portiere è lesto a togliere la sfera dai piedi dell’attaccante campano. I rossoblù si rifanno sotto dall’altra parte con Tumminello che calcia fuori. Il primo quarto d’ora frizzante si chiude col vantaggio pitagorico siglato Oviszach: è Tumminello che riceve in area, controlla e serve sul lato opposto il numero sette crotonese che, indisturbato, supera Marcone e firma il suo settimo gol in campionato.

La Turris si vuole mostrare viva e reattiva e con una punizione di Nicolao, costringe D’Alterio a volare e togliere la palla dall’incrocio deviando in angolo. Sul corner successivo la sfera rotola direttamente fuori. Ma è Silva a controrispondere ricevendo in area da Vitale, sistema la palla sul sinistro e calcia con Marcone che blocca in due tempi a terra.

Attorno alla mezz’ora il Crotone sembra volerla e poterla controllare anche per la nuova vena di D’Alterio ad uscire anche alto e con la capacità di Silva di seminare il panico, come al 36’ quando dalla sua posizione preferita, sfiora la traversa. Al quarantesimo gli ospiti raddoppiano: su una punizione dalla sinistra di Vitale arriva il colpo di testa vincente, sotto il sette, di Tumminello che festeggia il nono centro in campionato. La Turris cerca di non deprimersi ma riesce a calciare solo dalla distanza senza più inquadrare la porta, così si va al riposo con gli squali che conducono con due gol di vantaggio.

Secondo Tempo

Gli ospiti sembrano uscire dallo spogliatoio ancora più convinti, andando subito vicini alla terza rete con Oviszach, giusto il tempo di attendere gli sviluppi di un corner dalla destra, e Vitale mette al centro – dalla sinistra – per Guerini che di testa trova il suo primo gol tra i professionisti. La Turris molla dando sfogo alla goleada rossoblù che prosegue con lo stesso Guerini – doppietta personale – pronto a respingere in rete una conclusione di Tumminello respinta da Marcone. Prima dell’80’ arriva anche il pokerissimo: Giron in verticale per Vitale che da posizione molto defilata, lascia partire un sinistro imparabile.

Da questo momento sembra calare, più che giustamente, una metamorfosi sull’incontro, soprattutto in virtù del primo tempo.

Il tabellino

TURRIS-CROTONE 0-5

RETI: 13’ Oviszach, 38’ Tumminello, 54’ e 70’ Guerini, 77’ Vitale

TURRIS (3-4-2-1) Marcone; Espio, Ricci (54’ Nocerino), Cocetta; Nicolao (79’ Parodi), Casarini, Castellano (54’ Morrone), Pugliese; Scaccabarozzi (54’ Boli), Onofrietti (79’ Armiento); Ekuban. Allenatore: Conte.

CROTONE (4-2-3-1) D’Alterio; Guerini (79’ Rispoli), Armini, Di Pasquale (62’ Cargnelutti), Giron; Gallo, Schirò; Silva, Vitale (79’ Spina), Oviszach (69’ Barberis); Tumminello (79’Chiarella). Allenatore: Longo. ARBITRO: Aleksandar Djurdjevic

NOTE: Ammoniti al 25’ Cocetta (TU) e al 36’ Scaccabarozzi (TU)