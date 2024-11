Dopo aver ufficializzato in mattinata l'arrivo del centrocampista Donsah, il pomeriggio pitagorico si apre con un doppio colpo per il reparto difensivo

É un Crotone scatenato sul mercato quello che nel giro di poche ore ha ufficializzato ben tre nuovi innesti per la rosa di mister Francesco Modesto. Solo stamattina la società del presidente Vrenna aveva comunicato l'accordo con il centrocampista Donsah (un biennale per lui). Il pomeriggio dei rossoblù si è aperto con altri due innesti di spessore, centimetri e sostanza per il reparto difensivo. Ecco Simone Canestrelli e Nehuen Paz.

Nel pomeriggio di ieri avevamo scritto della trattativa ben avviata tra il ds del Crotone Beppe Ursino e l'Empoli, per il difensore Simone Canestrelli. Dopo neppure 24 ore è arrivata l'ufficialità da parte della società crotonese. Il giocatore, che piaceva anche al Cosenza, arriva dai toscani a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione.

«Classe 2000, nato a Montepulciano, il prossimo 11 settembre compirà 21 anni. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Simone - si legge in una nota del Crotone - ha un fisico possente e negli ultimi 2 anni ha indossato la maglia dell’Albinoleffe dove ha avuto una crescita costante e nella scorsa stagione è stato uno dei pilastri della cavalcata dei lombardi tra campionato e playoff. Eccellente nel gioco aereo e puntuale negli interventi, all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di centrocampista».

In rossoblù anche Nehuen Paz che si trasferisce al Crotone a titolo definitivo dal Bologna. Paz ha firmato un contratto annuale con opzione fino al 2023 al verificarsi di determinate condizioni sportive. Nato a Buenos Aires il 28 aprile 1993, è cresciuto nelle giovanili dell’All Boys esordendo in prima squadra appena 20enne. Nel 2015 passa al Newell’s Old Boys dove si conferma con ottime prestazioni. Prima di approdare al Bologna nel 2018 veste la maglia dell’Atlético Lanús mentre nel 2019 ha giocato in prestito col Lecce. Nella prima parte dello scorso anno è stato al Bologna, nella seconda parte è volato in Turchia al Kayserispor.