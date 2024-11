Per il Monday night dell’ottava giornata del girone C di Lega pro allo Scida si sfidano Crotone ed Avellino: gara affascinante e pericolosa perché tra squadre blasonate in crisi di risultati. Si tratta infatti di un posticipo piuttosto delicato tra due formazioni che hanno reso sin qui al di sotto delle aspettative con la misera media di un punto a partita. Di fronte ai calabresi che hanno mostrato un Emilio Longo voglioso di specificare che il nuovo progetto Crotone non prevede sfracelli, gli irpini che sembrano aver dato segnali di ripresa sotto la guida tecnica di Biancolino, promosso in settimana ufficialmente come sostituto permanente di Michele Pazienza, grazie alla prima vittoria ottenuta in casa contro il Foggia (2-1) e il pari senza reti sul campo della Turris.

Primo Tempo

Gara subito combattuta con l’Avellino che vorrebbe comandarla, un destro di Patierno, impone D’Alterio al volo che con un gran colpo di reni manda in corner. Sull’angolo successivo spazza la minaccia la difesa di casa, all’11’ Vitale risponde, dalla sinistra, serve Silva che viene anticipato di un soffio, in angolo, da Enrici in scivolata. Sul corner seguente svetta più in alto di tutti Cionek. Al 18’ si fa male Giron ed entra Groppelli, recuperato. Il Crotone spinge per reagire alla sfortuna guadagnando un angolo su cui Gomez di testa non inquadra la porta. Ma fino alla mezz’ora l’Avellino aggredisce altissimo e costringe i padroni di casa a subire un forcing nella propria metà campo, senza essere però pericoloso. L’unico break è a firma Silva che salta un due uomini sulla fascia e mette dentro guadagnando un altro angolo. Il lato buono del Crotone di questo primo tempo sembra la tenuta sulla linea della propria difesa riuscendo a murare il giro palla comunque interessante, e soprattutto incessante, degli ospiti. Al 38’ Groppelli è miracoloso sull’imbeccata di Patierno in piena area rossoblù. Risponde al 41’ sempre Gomez che questa volta dal limite prova a fare da solo girandosi e tirando troppo debole verso una facile preda per Iannarilli. Frascatore spreca in area di fronte a D’Alterio e Di Pasquale si fa male proprio al 45’ uscendo in barella mentre sono cinque i minuti di recupero che fanno sprecare un altro slot per l’entrata di Armini. Il Crotone prova a tenere su un angolo conquistato la palla nella metà campo dell’Avellino ma al 51’ Sounas approfitta di una dormita di Vitale portando in vantaggio i suoi prima dell’intervallo. Triste, solitario finale per questo Crotone.

Secondo Tempo

Si riparte con l’Avellino che prova nuovamente a stare alto anche in possesso. Ed al 5’ raddoppia sempre l’ex Catanzaro numero 24 che firma la doppietta personale su assist di D’Ausilio che si è infilato dalla destra saltando due rossoblù come birilli. Il Crotone prova dal limite con Vitale ma lo Scida è depresso. Patierno spreca in probabile fuorigioco. A cavallo dell’ora diventa quasi gara tra scapoli e senza mamma con Patierno che segna il terzo goal solo in mezzo all’area proprio allo scoccare del 61’. Ora è disfatta. Entrano Stronati, Rojas e Akpa Akpro per Schirò, Vitale e Tumminello (tutti assieme a sfruttare l’unico slot disponibile) e Russo per Gori nell’Avellino. Il Crotone diventato super scialbo ci prova ma viene murato, mentre Patierno sembra non voler infierire solo di fronte a D’Alterio. Entrano anche Vano e Liotti per Patierno e Frascatore. All’84’ Vano segnerebbe ma viene annullato per fuorigioco. Mentre due minuti più tardi prima Rojas e poi Stronati provano il goal bandiera con tiri che Iannarilli disinnesca senza miracoli. Russo segna la quaterna dal 90’ così i quattro di recupero sono come un’agonia.

Il tabellino

Crotone 0 Avellino 4; Reti: Sounas (AV) al 51’ p.t. ed al 50’ s.t.; Patierno al 61’; Russo al 90’

CROTONE (4-2-3-1): D'Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale (dal 46’ p.t. Armini), Giron (dal 18’ Groppelli); Gallo, Schirò (dal 67’ Stronati); Silva, Tumminello (dal 67’ Rojas), Vitale (dal 67’ Akpa Akpro); Gomez. All. Longo

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; De Cristofaro, Rigione, Enrici, Frascatore (dall’81’ Liotti); Cionek, Palmiero, Sounas; D’Ausilio (dal 90’ Tribuzzi); Gori (dal 67 Russo), Patierno (dall’81’ Vano). All. Biancolino

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta; Ammoniti: Rojas (KR) all’87’