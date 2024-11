L'ala destra vestirà la maglia rossoblu per tre stagioni. La settimana prossima la firma

Andrea Nalini sbarca in Calabria. Nella prossima stagione giocherà con il Crotone. L'affare è praticamente fatto. Mancano solo i dettagli che verranno definiti tra lunedì e martedì prossimo quando verrà apposta la firma su un contratto triennale. E' il primo colpo in entrata dopo l'ingaggio del tecnico, Davide Nicola. Un obiettivo centrato in pieno dal Ds Ursino. Decisivo il fattore "anticipo" su un giocatore inseguito da altri club di A e B.