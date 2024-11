Lacrime sul campo per il club pitagorico che dopo due stagioni saluta la Serie A. Tuttavia in B gli squali potranno beneficiare di un bonus da 15 milioni. Il presidente Vrenna ringrazia i tifosi

Tempo di verdetti per la Serie A. Anche e soprattutto in ottica retrocessione. Piange la Calabria. Piange Crotone. Addio all’olimpo del calcio 24 mesi dopo la straordinaria promozione firmata Juric e 12 mesi più tardi la salvezza autografata Nicola. La Madonna di Capocolonna questa volta non è bastata a frenare la discesa in B di Zenga ed i suoi. Ma non sono solo lacrime.

Retrocessioni dalla A alla B: ecco il paracadute

- società di fascia A (Benevento) retrocesse in Serie B dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva

- società di fascia B (Crotone) retrocesse in Serie B dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre.

- società di fascia C (Verona) retrocesse in Serie B dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro.

Considerando le retrocessioni di quest'anno, dunque, la società che "guadagnerà" di più dal paracadute è l'Hellas Verona (perchè ha giocato 3 delle ultime 4 stagioni in Serie A) che avrà un tesoretto immenso per la cadetteria: 25 milioni di euro. Il Crotone riceverà invece 15 milioni ed il Benevento 10 milioni. Si tratta di incassi molto alti per le tre società che potrebbero costruire le proprie rose della prossima stagione a partire da queste cifre del paracadute.

Tempi brevi

Ma come vengono incassati i soldi? E quando? Il 40% viene versato il giorno successivo alla fine del campionato, il restante 60% entro quindici giorni dalla disputa della prima partita ufficiale della nuova stagione.

Crotone, parla il presidente Vrenna

«Ci sono momenti in cui è davvero difficile trovare le parole giuste, ma una la conosco bene e sento di doverla dire: GRAZIE. Grazie ai meravigliosi tifosi del Crotone che ci hanno sempre sostenuto e lo faranno anche in futuro. Grazie a loro per tutto quello che hanno dato e daranno a questi colori. Grazie alla città intera che ci ha sostenuti ogni giorno. Ma grazie anche ai tanti “nuovi” tifosi che il Crotone ha conquistato in tutta la Calabria. Nella vita può capitare di cadere e non conta quanto ti puoi fare male, ma quanto puoi rialzarti più forte di prima. Noi ci rialzeremo e metteremo in campo il solito grande impegno, il solito grande lavoro, la solita, immensa, passione. La Serie B è un campionato difficile, agguerrito, ma noi siamo pronti ad affrontarlo e lo faremo nel miglior modo possibile, consapevoli che non sarà facile e non ci sarà nulla di scontato. Lottare e combattere ci appartiene per indole e per storia ed è per questo che siamo pronti ad affrontare nuove sfide e nuove battaglie, sempre insieme a voi, sempre uniti».