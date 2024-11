Non c'è ancora l'ufficialità ma la società pitagorica avrebbe già raggiunto l'intesa con il 52enne ex tecnico della Spal

L'avventura di Francesco Modesto sulla panchina del Crotone sembra essere al capolinea, non ci sono ancora conferme ufficiali ma in queste ore la società del presidente Vrenna pare abbia deciso di esonerare il tecnico che in dieci giornate di campionato ha collezionato solo 7 punti in classifica, frutto di una sola vittoria, 4 pareggi e ben 5 sconfitte. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è arrivata dopo la sconfitta casalinga di ieri sera contro il Benevento.

La scelta per sostituire Modesto sarebbe ricaduta su Pasquale Marino, 52enne siciliano di Marsala, alla guida della Spal nello scorso campionato. Il club pitagorico e il tecnico avrebbero già raggiunto l'intesa sul contratto e nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato l'accordo.