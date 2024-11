Dopo un primo tempo a ritmi altissimi, i padroni casa passano in vantaggio con Mogos. Poi ci pensa Verna a riportare il risultato in equilibrio

Un derby spettacolare finisce con un pareggio. Crotone e Catanzaro si sono affrontati a viso aperto e hanno confermato di essere le due squadre più forti del girone. La partita è terminata 1 a 1. Dopo un primo tempo a ritmi altissimi, i padroni casa passano in vantaggio con Mogos. Poi ci pensa Verna a riportare il risultato in equilibrio.

Prima del calcio d’iniziò è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del naufragio che si è verificato a Steccato di Cutro, a pochi chilometri dallo stadio Ezio Scida. Poi, il derby entra nel vivo. La prima occasione capita ai padroni di casa al 6’. D’Errico trovato solo in area, leggermente defilato sulla sinistra prova il tiro a giro verso il secondo palo, ma la palla si perde alta sopra la traversa.

Il primo tempo

Il Catanzaro batte cinque corner di fila senza però trovare la via della porta e al quarto d’ora di gioco il risultato resta sullo 0 a 0. La squadra ospite ci riprova con Biasci al 20’ a seguito di una ripartenza. Il numero 28 servito da Sounas con un lancio al bacio da dentro l’area, sulla sinistra, conclude a giro ma la sfera vola alta sopra la traversa. Il Crotone sfiora il gol poco dopo con D’Errico. Il 27 conclude dal limite, la palla però lambisce il palo e si perde al lato.

Tanto ritmo. Il Catanzaro risponde con Vandeputte che conclude forte sul primo palo ma Dini para e la palla finisce fuori. Al 25’ Crotone-Catanzaro resta in equilibrio sullo 0 a 0. Chiricó ci riprova per i padroni di casa al 32’. L’attaccante rossoblu nei pressi della lunetta dell’area di rigore prova la botta rasoterra ma la palla si perde al lato. Mentre il tiro di Iemmello al 35’ è debole e centrale e Dini blocca senza problemi. Al 38’ il Crotone segna di testa con Tribuzi, ma l’assistente aveva già alzato la bandierina è il risultato resta in parità. Nel finale di primo tempo nulla da segnalare e senza recupero l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. Crotone-Catanzaro 0-0.

Il secondo tempo

Catanzaro subito pericoloso al 49’. Dopo una splendida azione in ripartenza, Biasci serve Vandeputte che da solo in area colpisce forte di prima intenzione ma la palla si stampa sulla traversa. Vandeputte ci riprova al 53’. Azione molto simile alla precedente, ma questa volta è Iemmello che lo serve, ma la palla si perde alta.



Dopo un minuto è il Crotone però a passare in vantaggio. La difesa giallorossa pasticcia dentro l’area e la palla giunge in qualche modo a Mogos che con un tiro potente trafigge Fulignati. Al 54’ Crotone 1, Catanzaro 0. La partita prosegue e i padroni casa provano in un paio di occasioni a trovare il raddoppio senza però trovare la via della porta.

Ma al 73’ le aquile pareggiano. Azione corale dei giallorossi con Pontisso che serve Vandeputte che la spizza con la punta. Iemmello spalle alla porta riceve e con il piattone imbecca Verna che nei pressi della lunetta con una gran botta di collo pieno al volo gonfia la rete. Crotone-Catanzaro 1-1. Catanzaro vicino alla seconda rete all’81’ con Bringnola che, servito nel cuore dell’area da uno scatenato Scognamillo, con il piattone spara alto. Nel finale poco da segnalare e dopo 4 minuti di recupero il derby tra Crotone e Catanzaro termina 1-1.