Più che tre sconfitte in cinque gare (già di per sé non un vanto), sono i cinque gol presi a Picerno che sono difficili da digerire. Il Crotone, affronta un Sorrento invece solido, con questo peso che allo "Scida", diventa ulteriormente gravoso per gli ultimi quattro anni con due retrocessioni consecutive e due play off di serie C, senza mai un acuto.

Emilio Longo lo ha compreso bene e schiera una squadra, forse, meno sprovveduta: con Schirò al fianco di Gallo e Vitale, Oviszach e Tumminello a supporto di Gomez. Mister Barillari ha invece la leggerezza di chi si deve salvare (o poco più) ed avendo raccolto 8 punti in 5 turni nei quali ha subito solo due goal, ripropone il suo consueto 4-3-3.

Primo tempo

Già dai primi minuti, Giron si piazza alto sulla linea di centrocampo, con Schirò che aggredisce bene e provoca un rimpallo che lancia Oviszach solo di fronte a Del Sorbo che non può nulla sul destro del laterale rossoblù, e così al secondo minuto è già vantaggio Crotone.

Gli ospiti provano a reagire subito ma la pressione alta della squadra di Longo sembra efficace, soprattutto grazie all’astuzia di Gomez e Tumminello di saper proteggere il pallone.

Al 10’, alla seconda incursione simile dopo quella del gol, Oviszach perde il passo in corsa ed appoggia a Gomez che nel frattempo è recuperato, e murato, da Fusco. A cavallo del 13’ altra occasione sprecata da Oviszach, questa volta dopo una incursione di Giron dal lato opposto. Ora il Crotone è padrone del campo e, soprattutto, nel trovare spazi nell’attacco della porta avversaria all’ennesimo tiro di Oviszach, questa volta deviato in angolo.

Giron già ammonito soffre Guadagni che lo sta puntando ripetutamente. Ed al 20’ è proprio il numero 7 ospite che impegna Sala in una respinta di piede dopo un contrasto perso da Schirò.

Si arriva alla mezz’ora con ritmi più bassi ed equilibri più statici a centrocampo. Dopo 10 minuti di pressione, questa volta sulla sinistra dell’attacco degli ospiti, il Crotone riesce di nuovo a riversarsi nell’area difesa da Del Sorbo, senza però riuscire a raddoppiare, vero demerito della squadra di Longo che va a riposo con il minimo vantaggio.

Secondo tempo

Entrano Armini per Di Pasquale nel Crotone e Colangiuli e Vitiello per De Francesco e Panico. Il Sorrento ci prova con la foga, il Crotone risponde con la manovra ed al 51’ Tumminello prova anche dal limite, ma la manda fuori come Gomez, su incursione in transizione, due minuti più tardi.

Al 57’ arriva la solita frittata: questa volta ad opera di Sala che esce a farfalle su una punizione calciata dalla trequarti centrale da Guadagni, con Todisco che anticipa il portiere rossoblù.

Il Crotone non ci sta e prova a metterci la volontà con Gallo che riesce a guadagnare la fascia destra ma Del Sorbo disinnesca il cross in uscita su cui si esibisce anche 4 minuti dopo, sul tentativo, questa volta di Giron. Entrano Silva per Oviszach nel Crotone e Riccardi per Bolsius nel Sorrento. Longo però deve osservare i suoi che vanno in difficoltà, costringendolo ad altri due cambi: entrano Kostadinov e Guerini per Vitale e Rispoli.

Ma arriva la seconda doccia fredda con Musso che approfitta della stessa inconsistenza che si stava mostrando a centrocampo, in piena area, portando in vantaggio il Sorrento: è Guadagni che si invola sulla destra, entra in area e mette al centro per Musso che non sbaglia e ribalta così il match.

Entra così anche Stronati per Schirò e Lops per l’ottimo Guadagni. Ma il Crotone ha perso certezze ed idee. Anche se ci deve pensare sempre Del Sorbo ad impadronirsi della palla in uscita sull’ennesimo traversone, questa volta di Silva. Guerini riesce anche ad evitare una pericolosissima volata in contropiede di Colombini, con Musso che due minuti più tardi colpisce anche una traversa. Irriconoscibili i ragazzi di Longo anche nei 5' di recupero, ed anche per una incredibile occasione di Kostadinov al 96' che non riesce ad arrivare sulla palla solo accanto al palo alla sinistra di Del Sorbo, ed ora la quarta sconfitta su sei gare, diventa pesante.

Il tabellino

Crotone-Sorrento 1-2

Crotone (4-2-3-1): Sala, Rispoli (dal 73’ Guerini), Di Pasquale (dal 46’ Armini), Cargnelutti, Giron; Schirò (dal 79’ Stronati), Gallo; Vitale (dal 73’ Kostadinov), Tumminello, Oviszach (Silva dal 65’); Gomez. All. Longo

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo, Todisco, Blondett, Fusco, Panico (dal 46’ Vitiello), Cangianiello, De Francesco (Colangiuli dal 46’), Cuccurullo, Guadagni (dal 79’ Lops), Musso, Bolsius (dal 65’ Riccardi), All. Barillari

Arbitro: Giorgio Di Cicco;

Reti: Oviszach (KR) al 2’; Todisco (SO) al 57’; Musso (SO) al 74’

Note: Ammoniti: Giron (KR) al 9’; Cargnelutti (KR) al 28’; Oviszach (KR) al 30’; Di Pasquale (KR) al 33’; Blondett (SO) al 40’; Rispoli (KR) al 56’; Bolsius (SO) al 62’.