Oggi pomeriggio, alle 17.15, lo stadio Ezio Scida ospiterà il tanto atteso derby calabrese tra Crotone e Cosenza, valido per la terza giornata del campionato di Serie C. Una sfida che per i tifosi pitagorici ha un sapore storico: il Crotone non vince questa gara casalinga da cinquant’anni, e l’attesa per il ritorno del derby è palpabile in città.

Cosenza Calcio

Crotone-Cosenza, il giorno di un derby in tono minore: «Guarascio è ancora qui?» | VIDEO

Patrizia De Napoli
Crotone-Cosenza, il giorno di un derby in tono minore: «Guarascio è ancora qui?» | VIDEO

Nei pressi dello stadio, tra un caffè e l’altro, i cittadini esprimono le loro aspettative. «Si vive bene, perché bene per il Crotone, un po’ meno per il Cosenza, che non naviga in buone acque – racconta un tifoso – comunque mi auguro che sia una grande partita e che dia lustro alla Calabria, ne abbiamo bisogno».

Per quanto riguarda lo stato di forma della squadra, l’opinione comune resta prudente: «La squadra è ancora in costruzione – ammette un altro appassionato – siamo all’inizio dell’anno, speriamo che vada tutto bene, però è meglio non parlarne troppo, secondo me porta sfiga».

Non mancano, però, i sogni e le ambizioni: «Quest’anno si può pensare ai play-off – confida un sostenitore – ma dobbiamo andare cauti». Un sentimento che sintetizza bene l’umore dei tifosi: entusiasmo e passione, ma con un pizzico di prudenza.

Dopo una chiusura di mercato con gli innesti di sostanza, il Crotone vuole sfatare il tabù che non gli concede di vincere il derby contro il Cosenza da quasi 50 anni