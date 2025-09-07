Oggi pomeriggio, alle 17.15, lo stadio Ezio Scida ospiterà il tanto atteso derby calabrese tra Crotone e Cosenza, valido per la terza giornata del campionato di Serie C. Una sfida che per i tifosi pitagorici ha un sapore storico: il Crotone non vince questa gara casalinga da cinquant’anni, e l’attesa per il ritorno del derby è palpabile in città.

Nei pressi dello stadio, tra un caffè e l’altro, i cittadini esprimono le loro aspettative. «Si vive bene, perché bene per il Crotone, un po’ meno per il Cosenza, che non naviga in buone acque – racconta un tifoso – comunque mi auguro che sia una grande partita e che dia lustro alla Calabria, ne abbiamo bisogno».

Per quanto riguarda lo stato di forma della squadra, l’opinione comune resta prudente: «La squadra è ancora in costruzione – ammette un altro appassionato – siamo all’inizio dell’anno, speriamo che vada tutto bene, però è meglio non parlarne troppo, secondo me porta sfiga».

Non mancano, però, i sogni e le ambizioni: «Quest’anno si può pensare ai play-off – confida un sostenitore – ma dobbiamo andare cauti». Un sentimento che sintetizza bene l’umore dei tifosi: entusiasmo e passione, ma con un pizzico di prudenza.