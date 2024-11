Una vittoria che sa di beffa. Dopo 13 stagioni il Crotone ritrova la Serie C, un vero e proprio dramma sportivo per una piazza che così in due anni passa dalla Serie A al terzo livello del calcio italiano. Con 25 punti dopo 36 gare, i pitagorici potrebbero ancora agganciare in classifica il Cosenza, distante 6 lunghezze, ma contemporanea vittoria del lupi (3-1 al Pordenone) e gli scontri diretti a sfavore dei rossoblù crotonesi (1-0 e 3-3) non danno più speranze ai i pitagorici. Ecco dunque che con due giornate d’anticipo - rispetto alla fine del campionato - arriva il verdetto più triste per la società del presidente Vrenna

Nel match della 36esima giornata gli squali compiono anche una mezza impresa battendo 3-1 l’ormai ex capolista Cremonese. La squadra di Modesto passa in vantaggio al 12’: Maric fa a sportellate con la difesa grigiorossa, serve Karbo bravo a sterzare in area e battere Carnesecchi. La Cremonese ci prova con la rovesciata di Gaetano che trova però il buon intervento di Festa. Il raddoppio rossoblù al 38’: dopo un contropiede di Karbo il pallone colpito da Carnesecchi in uscita, carambola su Baez e finisce in rete per un autogol che porta gli squali sul 2-0. Il tris a cinque minuti dal riposo con Calapai, servito da Maric, che fulmina di destro il portiere ospite.

Secondo tempo

Nella ripresa la squadra di Pecchia ci prova con la conclusione dalla distanza di Bonaiuato. Mentre il Crotone segna con Marras il 4-0 che però l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 16’ i grigiorossi accorciano le distanze. Baez trova il corridoio giusto per Zanimacchia che con un bel diagonale non dà scampo a Festa. Gli ospiti ci provano con Gaetano che viene murato dal portiere rossoblù, mentre dall’altro lato il Crotone è pericoloso con il tiro di Karbo che esce di poco. Arriva dunque il triplice fischio che manda il Crotone in Serie C.

Il tabellino

CROTONE: Festa; Cuomo (42’st Mondonico), Golemic, Nedelcearu; Calapai (32’st Giannotti), Estevez (21’st Schirò), Awua, Schnegg (42’st Kone); Marras, Kargbo (42’st Borello); Maric. A disp.: Saro (GK), Vulic, Adekanye, Emre Güral, Mogos, Sala, Canestrelli. All. Modesto

CREMONESE: Carnesecchi; Baez, Meroni (1’st Crescenzi), Ravanelli, Sernicola; Castagnetti (11’st Gondo), Fagioli (1’st Valzania); Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto (27’st Di Carmine); Strizzolo (1’st Ciofani). A disp. : Ciezkowski (GK), Sarr (GK), Casasola, Valeri, Rafia, Okoli. All. Pecchia

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

MARCATORI: 12’pt Kargbo (Cro), 38’pt autorete Baez (CRO), 40’pt Calapai (Cro), 16’st Zanimacchia (Cre)

AMMONITI: 29’pt Maric (C), 28’st Ravanelli (Cre), 36’st Cuomo (Cro)