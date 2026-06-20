La società pitagorica punta sulla continuità e conferma due elementi arrivati a gennaio da Torres e Picerno

Due conferme per il Crotone che guarda già al futuro. Il club rossoblù del presidente Gianni Vrenna ha ufficializzato l’esercizio dei diritti di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo di Antonino Musso e Angelo Veltri, entrambi approdati in Calabria nel mercato di gennaio.

Musso, attaccante classe 1999 proveniente dalla Torres, si è rivelato uno dei protagonisti della seconda parte della stagione, mettendo a segno nove reti con la maglia rossoblù e conquistando la fiducia della società. Contestualmente il Crotone ha perfezionato anche l’acquisto di Veltri, difensore classe 2004 arrivato dall’Az Picerno, considerato uno dei giovani più interessanti nel proprio ruolo.

“Il Football Club Crotone comunica di aver esercitato i diritti per le acquisizioni a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante Antonino Musso dalla Torres e del difensore Angelo Veltri dall’Az Picerno”, si legge nella nota diffusa dalla società.