Il presidente del Crotone presenta il grande colpo Palladino e rilancia le ambizioni della squadra

Il Crotone è secondo nella classifica della Serie B, dopo un inizio di campionato crescente, con risultati eccezionali conditi da un gioco travolgente, che ha attirato l'attenzione di tutti gli osservatori italiani. Ora però i pitagorici devono consolidare la posizione, e per farlo hanno deciso di puntare anche sull'esperienza di Raffaele Palladino, esterno d'attacco con grande esperienza nella massima serie. L'ennesimo segnale dell'impegno della società, ha ribadito nel corso della presentazione il presidente Vrenna.



"Abbiamo trovato l'accordo con un grande giocatore e un grande uomo - ha spiegato Vrenna - ha dimostrato di avere tanta voglia ed entusiasmo ed ha rifiutato altre richieste da serie superiori. Palladino ha sposato il nostro progetto. Ci darà una grande mano in campo e nello spogliatoio per la sua esperienza". Da chioccia ai giovani, che non devono farsi trascinare dall'entusiasmo per aver raggiunto le vette della classifica, perchè il vero sogno, e lo ribadisce il presidente, deve essere lo sbarco in serie A.



"Io sogno - ha concluso - perchè non deve sognare la città e questi ragazzi? Il giorno che ci sveglieremo vedremo quello che sarà".