Qualora il tecnico croato dovesse cambiare aria, il club pitagorico avrebbe già pronto il sostituto. Ecco i papabili.

Tutti lo vogliono. Tutti lo cercano. Al momento però è del Crotone. Ivan Juric è uno dei tecnici più ricercati in serie A. la straordinaria cavalcata rossoblu lo ha consacrato nel calcio che conta. Difficile arginare le attenzioni delle grandi piazze. Genova, sponda grifone. Su tutte. Al trainer croato sarebbe stato già proposto un accordo triennale. Al momento però è ancora sottocontratto con il club pitagorico per un altro anno più opzione per altri 12 mesi.

L’intenzione dei massimi dirigenti rossoblu è trattenerlo ma qualora dovesse diventare impossibile farlo, il Crotone ha già un paio di possibili sostituti. In pole ci sarebbe Roberto De Zerbi allenatore giovane ed ambizioso. Caratteristiche che si sposano a pieno con quelle ricercate dalla società calabrese.

Quest’anno ha già vinto la coppa italia di Lega Pro con il Foggia, squadra con la quale giocherà i play off promozione. In caso di salto in “B” è probabile che resti in Puglia e a quel punto il Crotone dovrebbe virare le sue attenzioni su qualche altro tecnico emergente. Da non sottovalutare la pista che porterebbe a Mimmo Toscano, anche lui giovane, con già una buona esperienza tra i cadetti, ambizioso e per di più made in Calabria.

Tutto questo ovviamente se il Crotone dovesse restare orfano di Juric. E non è poi così scontato.