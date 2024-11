Dopo aver goduto della domenica di riposo concessa da mister Zauli, i giocatori pitagorici si sono riuniti ieri pomeriggio presso il centro sportivo per riprendere gli allenamenti. Dopo una fase di attivazione iniziale, gli Squali si sono dedicati ad un lavoro atletico, esercizi di possesso palla e ad una partitella a campo ridotto con un'alta intensità di gioco.

Oggi il team si ritroverà nuovamente al campo, ma stavolta al mattino, sempre presso l'Antico Borgo, per continuare gli allenamenti in vista della prima uscita ufficiale nei play off che vedrà il Crotone scendere in campo il prossimo 27 maggio per l'andata del secondo turno della fase nazionale degli spareggi. Nel frattempo si resta in attesa di una comunicazione ufficiale riguardo al test amichevole che dovrebbe vedere il Crotone affrontare venerdì 19 maggio l'Avellino.